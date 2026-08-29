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Gündem Alternatif güzergahları kullanın uyarısı! İstanbul’da trafiğe 30 Ağustos ayarı
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Alternatif güzergahları kullanın uyarısı! İstanbul’da trafiğe 30 Ağustos ayarı

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Alternatif güzergahları kullanın uyarısı! İstanbul’da trafiğe 30 Ağustos ayarı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sebebiyle İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamamak için alternatif güzargahları kullanmaları istendi.

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlamaları ve tören geçişi nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 07.00’den programın sona ermesine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve yan yolları her iki yönde araç trafiğine kapalı olacak. Alternatif yollar ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu, O-3 Hal Yolu şeklinde açıklandı.

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