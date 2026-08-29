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Eğitim 30 ilde 10 bin öğrenciye barınma imkanı
Eğitim

30 ilde 10 bin öğrenciye barınma imkanı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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30 ilde 10 bin öğrenciye barınma imkanı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını açtı. Kız ve erkek öğrenciler için hizmet veren 48 yurtta bu yıl 10 binden fazla üniversite öğrencisinin ağırlanması planlanıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik hazırlıklar da hız kazandı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2026-2027 dönemi için 30 ildeki 48 yurdunda öğrenci kabulüne başladı. 10 bini aşkın üniversiteliye kapılarını açacak yurtlarda başvurular çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

 

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 30 ilde, 36'sı kız ve 12'si erkek olmak üzere toplam 48 yurt binasıyla hizmet veren TDV yurtları, yeni eğitim öğretim yılında 10 bini aşkın üniversite öğrencisine barınma imkanı sunacak.

 

Kastamonu'da açılan ilk yurdun ardından 40'ıncı hizmet yılına yaklaşan TDV yurtları, ilerleyen süreçte farklı şehirlerde açılan yurtlarla büyüyerek üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına eşlik etmeyi sürdürüyor.

 

Yalnızca barınma ihtiyacı karşılanmıyor, sosyal imkanlar da sağlanıyor

TDV yurtlarında, barınma hizmetinin yanı sıra öğrencilerin ilmi, fikri, manevi ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla yıl boyunca kurslar, kültürel etkinlikler, sportif faaliyetler ve söyleşi programları düzenleniyor.

 

Yurt Eğitim Komisyonlarına bağlı öğrenci toplulukları aracılığıyla da öğrencilerin farklı ilgi alanlarında çalışmalar yürütmesine imkan sağlanıyor. Kültür sanat, mesleki gelişim, sağlıklı yaşam, manevi ve sosyal gelişim, inovasyon ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilen atölye ve topluluk faaliyetleriyle öğrencilerin birlikte üretmeleri ve sorumluluk almaları teşvik ediliyor.

 

Yurtlarda ayrıca milli ve manevi değerlere yönelik tematik programlar gerçekleştirilirken, öğrencilerin TDV'nin sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılımıyla iyilik, dayanışma ve gönüllülük bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

 

Farklı şehirlerden ve ülkelerden üniversite öğrencilerini aynı çatı altında buluşturan TDV yurtları, 40 yıla yaklaşan tecrübesiyle yeni eğitim öğretim döneminde de öğrencilere barınma hizmetinin yanı sıra eğitim, kültür, sanat, spor ve kişisel gelişim alanlarında çeşitli imkanlar sunmaya devam edecek.

 

Başvurular nasıl nereden yapılıyor?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için başvuru ve kayıt süreci çevrim içi olarak yürütülüyor. TDV yurtları hakkında detaylı bilgiye ve başvuru sayfasına "tdvyurt.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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