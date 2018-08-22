‘Yazılımların millileştirilmesi için çalışacağız’

Hükümetten milli yazılım hamlesi geliyor.

Yazılımların büyük bölümünün ithal olduğuna dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Lisans ücretleri bu yazılımlarla birlikte yurt dışına gidiyor. Bu alanda millileşme ve yerlileşme ile ilgili destekleri ele alıyoruz. İnşallah onun çalışmalarını yapacağız” dedi.