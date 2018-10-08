Yazılım devi Microsoft, Windows güncellemesini geri çekti

Birçok kullanıcı, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin (sürüm 1809) yükseltme işlemi sonrasında belge ve resimler gibi dosyaların beklenmedik şekilde ortadan kaybolmasına neden olan kritik bir hatayı keşfettiler. Giderek artan şikayetler sonucunda ise Microsoft olaya el koymak zorunda kaldı.

Microsoft hatanın nedenini soruşturuyor

Kullanıcıların Ekim 2018 Güncelleştirmesi'ni Windows Update'ten indirmelerine artık izin verilmiyor ve Microsoft, soruşturma sona erene kadar güncellemelerin askıya alındığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklama ise şu şekilde: "Güncellemeden sonra bazı dosyaları eksik olan kullanıcıların raporlarını araştırırken tüm kullanıcılar için Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi'nin (sürüm 1809) kullanıma sunulmasını durdurduk."

Dosya silme sorunu için bir çözüm sağlanmadı, ancak Microsoft, kullanıcılara önceden indirilen Ekim 2018 Güncelleştirmesi'ni yüklememelerini öneriyor. "Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirme dosyalarını manuel olarak yüklediyseniz, lütfen yeni bir güncelleme gelene kadar sisteminizi güncellemeyin." şeklinde bir duyuru yapan şirketin sorunu ne zaman çözeceği ise şimdilik meçhul.

KAYNAK: DONANIMHABER