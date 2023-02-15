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Gündem Yazıklar olsun size zalimler! 2’ye veremiyorlardı şimdi 7 istiyorlar!
Gündem

Yazıklar olsun size zalimler! 2’ye veremiyorlardı şimdi 7 istiyorlar!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından deprem bölgesindeki vatandaşlar Kdz Ereğli ve Alaplı'ya akın etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:43:00 -
Yazıklar olsun size zalimler! 2’ye veremiyorlardı şimdi 7 istiyorlar!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan depremzedeler Kdz Ereğli ve Alaplı'ya akın etti. Güvenirliği nedeni ile depremzedeler özellikle devlet tarafından gösterilen KYK Yurtlarına yönlendirildi. Bir taraftan da Kdz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde bazı ev kiraları 7 bin TL'ye kadar yükseldi. Kdz Ereğli ve Alaplı ilçelerinde ise ev sahipleri iki bin liraya veremediği daireyi 7 bin liraya kiraya vermeye başladı.

“Bu kadar fırsatçılık ve zalimlik olmaz”

Depremden önce ev kiralarının bin 500 ile 2 bin 500 TL arası olduğunu aktaran vatandaşlardan Zeynep Ekinci, “Depremden sonra Hatay'dan depremzedeler Alaplı'ya geldi. Dolasıyla bir haraketlilik oldu. Bir duyduk ki kiraları 4 bin liraya çıkarmışlar. Ereğli'de ise bu kiralar 8 bin liraya çıkması, el insaf. Bu kadar fırsatçılık ve zalimlik olmaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Fiyat artışları konusunda vatandaşlar yetkililerin denetim yapmasını istedi.

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Yorumlar

ADİL

EVET İHLASLI!!!!! MÜSLÜMAN BÖYLE OLUR İŞTE DAR ZAMANDA KARDEŞİNE BİRDE O VURUR
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