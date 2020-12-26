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Gündem Yazıcıoğlu’nun vefatında FETÖ talimatı
Gündem

Yazıcıoğlu’nun vefatında FETÖ talimatı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya, FETÖ’nün müdahalesiyle ilgili önemli tespitlerde bulunulduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:28:00 -
Yazıcıoğlu’nun vefatında FETÖ talimatı

2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yazıcıoğlu’nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ’nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı. İddianamede, Yazıcıoğlu’nun vefatıyla ilgili soruşturmada, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller oluşturulduğu, aynı zamanda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği vurgulandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olay sonrasında FETÖ/PDY’nin gerek arama kurtarma faaliyetleri öncesi ve sonrasında gerekse soruşturmanın gereği gibi yürütülmesi esnasında, aşama aşama dosyaya müdahalelerde bulunarak kamuoyunu yanlış bilgilerle manipüle etmeye, soruşturmayı içinden çıkılmaz hale getirerek toplum nezdinde adalete duyulan güveni sarsmaya çalıştıkları iddialarını güçlendiren delillere ulaşılmıştır. Bu kapsamda postayla gönderilen imzalı bir ihbar mektubunun yaptırılan kriminal incelemesinde, imzanın takliden atıldığı belirlenmiş, sahte ihbar mektubuyla Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki bir kısım subay ve generallerin telefonlarının dinlendiği görülmüştür. 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bazı devlet adamları ve hükümet mensuplarının uydurulmuş delillerle yargılanmalarına yol açabilecek bir kumpas davası hazırlığı içinde olunduğuna dair önemli deliller elde edilmiştir” denildi.

Alakasız yerlerde arama yapıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasında ise, arama çalışmalarındaki zafiyete işaret edilerek, “Ne şekilde elde edildiği belirsiz birtakım değerlendirmelere itibar edilerek olay yeriyle ilgisi bulunmayan birçok yerin defalarca arandığı görülmüştür” denildi.

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