Yazar Melih Uslu, İstanbul'un en iyi 34 yürüyüş rotasını içeren kitabını imzaladı

“Gezmek mutlu eder!” sloganıyla yola çıkan yazar Melih Uslu, 10 yıllık çalışmayla yayına hazır hale getirdiği kitabıyla Marmarisli okurlarıyla buluştu.

Bir kaç yıl önce Marmaris'e yerleşen Melih Uslu, son kitabı Yürüyerek İstanbul'un bir bölümünü Marmaris'te kaleme aldı.

Yeni Yıl Festivali kapsamında Marmaris Kültür ve Sanatevi’nde gerçekleşen imza töreninde okuyucular, Uslu’yla sohbet etme fırsatı da buldu.

Haliç’ten Tarihi Yarımada’ya, Boğaziçi’ndenAdalar’aİstanbul’un en iyi 34 yürüyüş rotasını bir araya getiren Uslu’nun son kitabında, Prof. İlber Ortaylı’danMario Levi’ye, Selim İleri’den Saffet Emre Tonguç’a ünlülerin yazıları, görüşleri ve katkıları da yer alıyor.