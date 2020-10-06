Yaz transfer döneminin lideri Chelsea

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan futbol kulübü, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Chelsea oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda futbol liglerin planlanandan geç bitmesiyle sarkan yaz transfer dönemi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde sona erdi.

İngiltere'de (Premier Lig) 27 Temmuz, İspanya'da (La Liga) 4 Ağustos, İtalya'da (Serie A) 1 Eylül, Almanya'da (Bundesliga) 15 Temmuz, Fransa'da (Ligue 1) ise 15 Ağustos'ta başlayan transfer periyodu kapandı.

Rus iş insanı Roman Abramovic'in sahibi olduğu ve eski futbolcusu Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Chelsea, yaz transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti. Premier Lig'in 4. haftasının ardından 7. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği 7 isim için 247 milyon 200 bin avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Kai Havertz için Bayer Leverkusen'e 80, Timo Werner için Leipzig'e 53, Ben Chilwell için Leicester City'ye 50,2, Hakim Ziyech için Ajax'a 40, Edouard Mendy için de Rennes'e 24 milyon avro ödedi. Chelsea, Malang Sarr ve Thiago Silva'yı ise bonservis ödemeksizin kadrosuna kattı.

Chelsea'den sonra en fazla para harcayan kulüpler, Manchester City ve Barcelona oldu. Manchester City, 156,8 milyon, ayrılmak isteyen yıldız oyuncusu Lionel Messi'yi bu sezon için ikna eden Barcelona ise 124 milyon avroyu gözden çıkardı.

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid'in, yaz periyodunda sessiz kalması dikkati çekti. 13 kupayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olan Real Madrid, 1980'den bu yana ilk kez bir transfer dönemini, kadrosuna yeni bir oyuncu katmadan kapattı.

Eflatun-beyazlılar yalnızca geçen sezon kiralık gönderdiği futbolcuları Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin'i, A takım kadrosuna dahil etti.

2020-21 yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:

Kulüp Ülke Harcama miktarı (avro) 1 Chelsea İngiltere 247,2 milyon 2 Manchester City İngiltere 156,8 milyon 3 Barcelona İspanya 124 milyon

4 Juventus İtalya 110,2 milyon 5 Leeds United İngiltere 105,2 milyon 6 Benfica Portekiz 98,5 milyon 7 Tottenham

İngiltere

98,4 milyon 8 Inter İtalya

97 milyon 9 Atletico Madrid

İspanya 90 milyon 10 Arsenal İngiltere 86 milyon





- 2020 yazının transfer rekoru Havertz'de

Yaz döneminin en flaş transferine ise Alman kulübü Bayer Leverkusen'in forvet oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea imza attı.

Chelsea'nin 80 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Alman milli futbolcu, 2020 yazının en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu oldu.

Serie A ekipleri Juventus ve Napoli de yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti. Juventus, Barcelona'dan Arthur'u 72 milyon, Napoli ise Lille'den Victor Osimhen'i 70 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

2020-21 yaz transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:

Futbolcu Yeni takımı Eski takımı Bonservis bedeli (avro) 1 Kai Havertz

Chelsea Bayer Leverkusen 80 milyon 2 Arthur Juventus Barcelona

72 milyon 3 Victor Osimhen Napoli Lille 70 milyon 4 Ruben Dias Manchester City

Benfica 68 milyon 5 Miralem Pjanic Barcelona Juventus

60 milyon 6 Alvaro Morata Atletico Madrid Chelsea 56 milyon 7 Timo Werner

Chelsea Leipzig 53 milyon 8 Ben Chilwell

Chelsea Leicester City 50,2 milyon 9 Mauro Icardi PSG Inter 50 milyon

Thomas Partey Arsenal Atletico Madrid

50 milyon





- Pandemi, İngiltere Premier Lig'i pek etkilemedi

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, yaz dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2020-21 sezonunda da korudu.

Bu süreçte 1,34 milyar avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (746,84 milyon avro) ve Ligue 1 (433,53) izledi.

Pandemi nedeniyle gelirlerin önemli oranda azalmasının ardından Avrupa'nın önde gelen liglerindeki çoğu kulüp, transfer bütçesini daraltırken, Premier Lig ekiplerinin pek de etkilenmediği görüldü.

2019-20 yaz transfer döneminde 1,56 milyar avro harcayan Premier Lig takımları, daha önceki sezonlarda olduğu gibi 1 milyar avro barajını geçti.

Aynı istatistikte La Liga 1,33 milyardan 411,8 milyona, Serie A 1,19 milyardan 746,84 milyona, Bundesliga 746,95'ten 321,4 milyona, Ligue 1 ise 717,95'ten 433,53 milyon avroya geriledi.

Borçları ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri de 33,24 milyon avroluk transfer harcaması yapabildi. Süper Lig takımları, geçen sezon aynı dönemde 69,7 milyon avro harcamıştı.

2020-21 yaz transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:

Lig Ülke Harcama miktarı (avro) 1 *Premier Lig İngiltere 1,34 milyar

2 Serie A İtalya 746,84 milyon

3 Ligue 1 Fransa 433,53 milyon

4 La Liga

İspanya 411,8 milyon

5 Bundesliga

Almanya

321,4 milyon

6 **Portekiz Premier Lig

Portekiz

145,64 milyon

7 İngiltere Championship

İngiltere 91,54 milyon

8 **Rusya Premier Lig Rusya 87,2 milyon

9 **Eredivisie Hollanda 73,96 milyon

10 Belçika Birinci Ligi

Belçika 60,61 milyon





NOT: * Premier Lig takımları, 5 ile 16 Ekim arasında sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabilecek.

** Yaz transfer dönemi, Hollanda'da 6 Ekim, Rusya'da 17 Ekim, Portekiz'de ise 25 Ekim'de sona erecek.