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Spor Yaz transfer döneminin lideri Chelsea
Spor

Yaz transfer döneminin lideri Chelsea

- Kesenin ağzını açan Chelsea, 247,2 milyon avroyla transfere en fazla para harcayan kulüp olarak dikkati çekti - Real Madrid, 1980'den bu yana ilk kez bir transfer dönemini, kadrosuna yeni bir oyuncu katmadan kapattı - Transfer döneminin en pahalı futbolcusu, 80 milyon avro karşılığında Bayer Leverkusen'den Chelsea'ye giden Alman Kai Havertz oldu - İngiltere Premier Lig, 1,34 milyar avroyla yaz transfer döneminde en fazla para harcanan ligler sıralamasının başında yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:34:21 -
Yaz transfer döneminin lideri Chelsea

ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan futbol kulübü, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Chelsea oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda futbol liglerin planlanandan geç bitmesiyle sarkan yaz transfer dönemi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde sona erdi.

İngiltere'de (Premier Lig) 27 Temmuz, İspanya'da (La Liga) 4 Ağustos, İtalya'da (Serie A) 1 Eylül, Almanya'da (Bundesliga) 15 Temmuz, Fransa'da (Ligue 1) ise 15 Ağustos'ta başlayan transfer periyodu kapandı.

Rus iş insanı Roman Abramovic'in sahibi olduğu ve eski futbolcusu Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Chelsea, yaz transfer sezonunda en fazla harcama yapan takımlar arasında başı çekti. Premier Lig'in 4. haftasının ardından 7. sırada yer alan Londra ekibinin kasasından, transfer ettiği 7 isim için 247 milyon 200 bin avro çıktı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Chelsea, Kai Havertz için Bayer Leverkusen'e 80, Timo Werner için Leipzig'e 53, Ben Chilwell için Leicester City'ye 50,2, Hakim Ziyech için Ajax'a 40, Edouard Mendy için de Rennes'e 24 milyon avro ödedi. Chelsea, Malang Sarr ve Thiago Silva'yı ise bonservis ödemeksizin kadrosuna kattı.

Chelsea'den sonra en fazla para harcayan kulüpler, Manchester City ve Barcelona oldu. Manchester City, 156,8 milyon, ayrılmak isteyen yıldız oyuncusu Lionel Messi'yi bu sezon için ikna eden Barcelona ise 124 milyon avroyu gözden çıkardı.

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid'in, yaz periyodunda sessiz kalması dikkati çekti. 13 kupayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olan Real Madrid, 1980'den bu yana ilk kez bir transfer dönemini, kadrosuna yeni bir oyuncu katmadan kapattı.

Eflatun-beyazlılar yalnızca geçen sezon kiralık gönderdiği futbolcuları Martin Odegaard, Alvaro Odriozola ve Andriy Lunin'i, A takım kadrosuna dahil etti.

2020-21 yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 Avrupa kulübü şöyle:

KulüpÜlkeHarcama miktarı (avro)
1Chelseaİngiltere 247,2 milyon
2Manchester Cityİngiltere 156,8 milyon
3Barcelonaİspanya 124 milyon
4 Juventus İtalya 110,2 milyon
5 Leeds United İngiltere 105,2 milyon
6 Benfica Portekiz 98,5 milyon
7 Tottenham
 İngiltere
98,4 milyon
8 Inter İtalya
97 milyon
9 Atletico Madrid
İspanya 90 milyon
10Arsenal İngiltere86 milyon


- 2020 yazının transfer rekoru Havertz'de

Yaz döneminin en flaş transferine ise Alman kulübü Bayer Leverkusen'in forvet oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağlayan İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea imza attı.

Chelsea'nin 80 milyon avro karşılığında renklerine bağladığı 21 yaşındaki Alman milli futbolcu, 2020 yazının en yüksek bonservis bedeline sahip futbolcusu oldu.

Serie A ekipleri Juventus ve Napoli de yaptığı yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkati çekti. Juventus, Barcelona'dan Arthur'u 72 milyon, Napoli ise Lille'den Victor Osimhen'i 70 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı.

2020-21 yaz transfer döneminin en pahalı 10 transferi şunlar:

FutbolcuYeni takımıEski takımı Bonservis bedeli (avro)
1Kai Havertz
ChelseaBayer Leverkusen 80 milyon
2ArthurJuventusBarcelona
 72 milyon
3Victor Osimhen NapoliLille 70 milyon
4Ruben Dias Manchester City
Benfica 68 milyon
5Miralem PjanicBarcelonaJuventus
 60 milyon
6Alvaro Morata Atletico Madrid Chelsea 56 milyon
7Timo Werner
ChelseaLeipzig 53 milyon
8Ben Chilwell
Chelsea Leicester City 50,2 milyon
9Mauro Icardi PSGInter 50 milyon

Thomas ParteyArsenal Atletico Madrid
 50 milyon


- Pandemi, İngiltere Premier Lig'i pek etkilemedi

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, yaz dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği, 2020-21 sezonunda da korudu.

Bu süreçte 1,34 milyar avroluk transfer harcaması yapan Premier Lig kulüplerini, Serie A (746,84 milyon avro) ve Ligue 1 (433,53) izledi.

Pandemi nedeniyle gelirlerin önemli oranda azalmasının ardından Avrupa'nın önde gelen liglerindeki çoğu kulüp, transfer bütçesini daraltırken, Premier Lig ekiplerinin pek de etkilenmediği görüldü.

2019-20 yaz transfer döneminde 1,56 milyar avro harcayan Premier Lig takımları, daha önceki sezonlarda olduğu gibi 1 milyar avro barajını geçti.

Aynı istatistikte La Liga 1,33 milyardan 411,8 milyona, Serie A 1,19 milyardan 746,84 milyona, Bundesliga 746,95'ten 321,4 milyona, Ligue 1 ise 717,95'ten 433,53 milyon avroya geriledi.

Borçları ve UEFA'nın finansal fair play kriterleri nedeniyle zor günler geçiren Süper Lig kulüpleri de 33,24 milyon avroluk transfer harcaması yapabildi. Süper Lig takımları, geçen sezon aynı dönemde 69,7 milyon avro harcamıştı.

2020-21 yaz transfer döneminde en fazla para harcanan 10 Avrupa ligi şöyle sıralandı:

LigÜlkeHarcama miktarı (avro)
1*Premier Ligİngiltere 1,34 milyar
2Serie A İtalya 746,84 milyon
3 Ligue 1Fransa 433,53 milyon
4La Liga
 İspanya 411,8 milyon
5 Bundesliga
 Almanya
 321,4 milyon
6**Portekiz Premier Lig
Portekiz
 145,64 milyon
7 İngiltere Championship
İngiltere 91,54 milyon
8**Rusya Premier Lig Rusya 87,2 milyon
9**EredivisieHollanda73,96 milyon
10Belçika Birinci Ligi
Belçika 60,61 milyon


NOT: * Premier Lig takımları, 5 ile 16 Ekim arasında sadece İngiltere Futbol Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabilecek.

** Yaz transfer dönemi, Hollanda'da 6 Ekim, Rusya'da 17 Ekim, Portekiz'de ise 25 Ekim'de sona erecek.

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