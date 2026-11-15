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Kış gelince sofraların gözdesi oluyor! Maraş’ın şifa niyetine tüketilen lezzeti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kış gelince sofraların gözdesi oluyor! Maraş’ın şifa niyetine tüketilen lezzeti

Kahramanmaraş’ta kış mevsiminin gelmesiyle paça salonlarında hareketlilik arttı.

#1
Foto - Kış gelince sofraların gözdesi oluyor! Maraş’ın şifa niyetine tüketilen lezzeti

Uzun hazırlık süreci ve kendine özgü sunumuyla öne çıkan Maraş paçası, hem lezzeti hem de hastalıklara karşı iyi geldiğine yönelik yaygın inanış nedeniyle vatandaşlardan ilgi görüyor.

#2
Foto - Kış gelince sofraların gözdesi oluyor! Maraş’ın şifa niyetine tüketilen lezzeti

Özellikle akşam saatlerinde tüketilen paça, günün yorgunluğunu atan vatandaşların tercihleri arasında bulunuyor.

#3
Foto - Kış gelince sofraların gözdesi oluyor! Maraş’ın şifa niyetine tüketilen lezzeti

Elbistan'da paça salonlarına gelen vatandaşlar, yöresel lezzeti sıcak tüketirken ilçenin yemek kültürünün yaşatılmasına da katkı sağlıyor.

#4
Foto - Kış gelince sofraların gözdesi oluyor! Maraş’ın şifa niyetine tüketilen lezzeti

Paçanın başta soğuk algınlığı ve grip olmak üzere bir çok hastalığı da iyi geldiği söyleniyor.

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