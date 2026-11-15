Kış gelince sofraların gözdesi oluyor! Maraş’ın şifa niyetine tüketilen lezzeti
Kahramanmaraş’ta kış mevsiminin gelmesiyle paça salonlarında hareketlilik arttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kahramanmaraş’ta kış mevsiminin gelmesiyle paça salonlarında hareketlilik arttı.
Uzun hazırlık süreci ve kendine özgü sunumuyla öne çıkan Maraş paçası, hem lezzeti hem de hastalıklara karşı iyi geldiğine yönelik yaygın inanış nedeniyle vatandaşlardan ilgi görüyor.
Özellikle akşam saatlerinde tüketilen paça, günün yorgunluğunu atan vatandaşların tercihleri arasında bulunuyor.
Elbistan'da paça salonlarına gelen vatandaşlar, yöresel lezzeti sıcak tüketirken ilçenin yemek kültürünün yaşatılmasına da katkı sağlıyor.
Paçanın başta soğuk algınlığı ve grip olmak üzere bir çok hastalığı da iyi geldiği söyleniyor.
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