İşte bu hiç beklenmiyordu! Beşiktaş-Napoli takas masasında!
Beşiktaş, santrfor diye inleyen Napoli'ye Oh'u verip yerine sağ kanat eksiğini tamamlamak için David Neres'i almak istiyor. İlk turdan sonuç çıkmadı, ancak umutlar da tükenmedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, santrfor diye inleyen Napoli'ye Oh'u verip yerine sağ kanat eksiğini tamamlamak için David Neres'i almak istiyor. İlk turdan sonuç çıkmadı, ancak umutlar da tükenmedi.
Sezon başında Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'ye gönderen ve bunu "büyük iş" olarak gören Napoli, devre arasında bir santrfor takviyesi planlıyor. Manchester United'dan Joshua Zirkzee ile Beşiktaş'ın yedek golcüsü Hyeon-gyu Oh, Serie A devinin listesinde yer alan isimler.
Beşiktaş ise devre arasında Rashica, Cerny ve Poku'dan çıkıp yerlerine en azından bir as, bir de yedek sağ kanat forvet takviyesi yapma amacında. Napoli'nin elinde şu anda boşa düşen David Neres var. Fotospor'a göre; menajerler, Beşiktaş ile Napoli'yi bir masanın etrafına oturtup Neres-Oh takasını bitirmek istiyor.
Napoli tarafına Oh'un kasetlerini izletiyorlar, yeteneklerinden bahsediyorlar. Üstüne bir de büyük bir pazar olan Kore'deki popülaritesini anlatıyorlar.
Siyah-beyazlıları ise Italiano üzerinden sıkıştırmaya çalışıyorlar. İtalyan teknik adamın Serie A'dan tanıdığı Brezilyalı kanat oyuncusu için her türlü kolaylık sözünü veriyorlar. Burada tek kritik nokta, iki tarafın da gayri resmi konuşmalarda yedek oyuncularını değerli görmesi ve iki tarafın da ekstra para talebi.
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