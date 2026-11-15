İşte bu hiç beklenmiyordu! Beşiktaş-Napoli takas masasında!

Beşiktaş ise devre arasında Rashica, Cerny ve Poku'dan çıkıp yerlerine en azından bir as, bir de yedek sağ kanat forvet takviyesi yapma amacında. Napoli'nin elinde şu anda boşa düşen David Neres var. Fotospor'a göre; menajerler, Beşiktaş ile Napoli'yi bir masanın etrafına oturtup Neres-Oh takasını bitirmek istiyor.