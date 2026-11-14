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Gündem Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararı
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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararı

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından fal, medyum ve büyü reklamlarına durdurma kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet siteleri ile sanal medya platformlarında vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden reklamların incelemeye alındığını belirtti. Reklam Kurulu tarafından 2026/1564 sayılı dosya kapsamında yapılan incelemede, internet sitesi, Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleştirilen medyum, büyü ve fal tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verildiğini bildirdi.

 

Söz konusu tanıtımların, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı olduğunun tespit edildiğini belirten Kaplan, Kanun'un 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca reklamların durdurulmasına karar verildiğini kaydetti.

Kaplan, "Vatandaşlarımızın korku, maneviyat ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

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