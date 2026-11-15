Sürücüden tazminat davası: ‘Akıllı’ TESLA aracın aklını durduran kaza
Bursa'da yaşayan Cihat Çiftçi (28), geçen yıl sıfır kilometre olarak satın aldığı elektrikli araçla kaza yaptı. Çarpışmanın ardından aracın hava yastıklarının açılmaması üzerine müşteri hizmetleriyle iletişime geçen Çiftçi'ye, kazanın şiddetinin yeterli olmadığı için hava yastıklarının devreye girmediği söylendi. Bunun üzerine hukuki yollara başvuran Çiftçi, avukatı aracılığıyla firmaya 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Müşteri hizmetleriyle yaptığı görüşmede kendisine, “Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı” yanıtının verildiğini belirten Çiftçi, yaşadığı süreci bu sözlerle anlattı.