Sürücüden tazminat davası: ‘Akıllı’ TESLA aracın aklını durduran kaza

Çiftçi, kazaya ilişkin, "Ağustos 2025'te aracımı aldım, Kasım 2025'te de trafik kazası gerçekleştirdim. Bursa otobanında seyir halindeydim. İnegöl istikametine doğru giderken hafif bir su akıntısı, birikintisi de demeyelim, akıntının üzerinde araç bir anda kendini savurdu ve etrafında dönerek bariyerlere çarpmaya başladı. Aracımın şasi ve diğer bölgelerinde büyük hasarlar almasına rağmen hava yastıklarının hiçbiri açılmadı. Bu beni kaza anında tedirgin etti. Yanımdaki arkadaşım da aynı şekilde emniyet kemeri takılıydı ama bel bölgesinden aldığı darbeler sonucunda acil olarak hastaneye sevkini gerçekleştirdik. Bunlara rağmen hiçbir şekilde hava yastığı açılmadı. Müşteri temsilcileriyle iletişime geçtiğimiz zaman aracın hava yastığı açmama sebepleri olarak, aracın yaşanan kazanın bizi korumaya ihtiyaç olacak bir darbe almayacak düzeyde olduğunu söylediler. Yani darbenin bize zarar vermeyeceği yönünde açıklama yapmalarıydı. Aldığım yanıt, ‘Aracımız akıllı. Yaşanan olayda, sürücü ve yolcunun korunmaya ihtiyacı olmadığı için hava yastığı açılmadı’ oldu. Halbuki kendi etrafında dönen ve bariyerlere çarpan bir araçta bir kişinin sabit kalması mümkün değildir. Yani ne kadar da emniyet kemerleri tutsa da kafa bölgelerimiz otomatik olarak sağa sola yönelmektedir. Kazada ben de sol tarafa kafamı vurdum, yanımdaki arkadaşım da bel bölgesini sağa sola sallanarak çarptı" diye konuştu.