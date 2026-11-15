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Abdülkerim La Liga'ya! İspanyol devi alıp götürecek: Bir bu eksikti

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Abdülkerim La Liga'ya! İspanyol devi alıp götürecek: Bir bu eksikti

Galatasaray'ın kaptanı futbol hayatının son deminde büyük bir hamleye hazırlanıyor.

#1
Foto - Abdülkerim La Liga'ya! İspanyol devi alıp götürecek: Bir bu eksikti

Abdülkerim Bardakcı, Manuel Pellegrini'nin Real Betis'i için sıfır bonservis maliyeti, üst düzey sol ayak pas kalitesi ve yüksek maç tecrübesi ile bir anda transferin gözdesi oldu.

#2
Foto - Abdülkerim La Liga'ya! İspanyol devi alıp götürecek: Bir bu eksikti

Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor; herhangi bir yenileme görüşmesi hakkında bilgi yok. Ancak milli futbolcunun sözleşmesinde otomatik uzatma opsiyonu olabilir; bununla ilgili de resmi bir açıklama bulunmuyor.

#3
Foto - Abdülkerim La Liga'ya! İspanyol devi alıp götürecek: Bir bu eksikti

Sol stoper için tecrübeli bir isim aradığı iddia edilen Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin hedefleri arasında Bardakcı'nın da yer aldığı öne sürüldü. Diğer aday ise Dortmund'un Cezayirli sol stoperi Ramy Bensebaïni. İspanya'dan gelen bilgilere göre Abdülkerim; sadece sol ayaklı olmasıyla değil, baskı altında sakin kalabilmesi, çizgi kıran dikine yerden pasları ve ters kanada attığı isabetli uzun diyagonal toplarla Pellegrini'nin aradığı profille birebir örtüşüyor.

#4
Foto - Abdülkerim La Liga'ya! İspanyol devi alıp götürecek: Bir bu eksikti

Real Betis, La Liga'da savunma bloğunu orta sahaya yakın kuran bir takım. Bu durum, arkada geniş alanlar bırakılması ve stoperlerin bire birde fiziksel güce, hava hakimiyetine ve doğru pozisyon alma bilgisine ihtiyaç duyması anlamına geliyor. Fotospor'a göre; 32 yaşındaki Abdülkerim, Süper Lig'de Galatasaray'ın yüksek tempolu ve önde basan oyununda yıllardır bu rolü başarıyla üstleniyor.

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