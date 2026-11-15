Abdülkerim La Liga'ya! İspanyol devi alıp götürecek: Bir bu eksikti

Sol stoper için tecrübeli bir isim aradığı iddia edilen Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin hedefleri arasında Bardakcı'nın da yer aldığı öne sürüldü. Diğer aday ise Dortmund'un Cezayirli sol stoperi Ramy Bensebaïni. İspanya'dan gelen bilgilere göre Abdülkerim; sadece sol ayaklı olmasıyla değil, baskı altında sakin kalabilmesi, çizgi kıran dikine yerden pasları ve ters kanada attığı isabetli uzun diyagonal toplarla Pellegrini'nin aradığı profille birebir örtüşüyor.