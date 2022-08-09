Yaz aylarında gözde görülen güneş yanığı görme kaybına yol açabilir! Güneş ışığına dikkat!

Türk Oftalmoloji Derneğinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü, güneş ışınlarının vücut için eşsiz bir vitamin kaynağı olduğunu ancak yüksek miktardaki güneş ışığına maruz kalmanın hem cilt hem de gözlerde kalıcı hasarlar doğurabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Ünlü, "Özellikle çocuklar ve gençler yaz aylarına ev dışında, parklarda, deniz kenarlarında daha fazla vakit geçirdikleri için 'solar retinopati' dediğimiz gözün ağ tabakasında güneş yanığı görülebiliyor. Bu hastalık sebebiyle gözlerde katarakt oluşabiliyor ya da daha ileri safhada görme kaybı yaşanabiliyor. Görme kayıpları yaşamamak için bu konuda halkımızın bilinçlenmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Solar retinopatinin belirlenmiş bir tedavisi olmadığını kaydeden Ünlü, gözleri güneşten korumanın önemine dikkati çekti.

Güneşe bakmanın tehlikesi konusunda halkta farkındalık yaratacak kampanyalar yapılması gerektiğine işaret eden Ünlü, "Güneşe ve diğer parlak ışık kaynaklarına bakmanın tehlikesi vurgulanmalıdır. En güvenli uyarı şekli, özelikle ilkokul çocuklarına güneşe hiçbir şekilde filtre ve benzeri cihazlar olsa da bakmamak gerektiğinin öğretilmesidir. Güneş tutulmasını polarize gözlüklerle ya da röntgen filmi kullanarak izlemek de yanlış bir güvenlik duygusu uyandırarak bakma süresini uzatır ve retina hasarına yol açabilir." uyarısında bulundu.

"Gözde iyileşme 6 ay sonra başlar"

Güneş ışınlarının göze zarar vermesi halinde gözde sulanma, yanma ve kapaklarda kısılma gibi bulgular görülebildiğini aktaran Ünlü, hasta şikayetlerinin genellikle güneşe maruz kaldıktan 1 ila 4 saat sonra geliştiğini, görme azalması, nesnelerin eğri algılanması, eşyaları olduğundan küçük görme, merkez ve merkezi görmenin çevresinde karanlık sahalar, cisimleri olduğundan farklı renklerde algılama, ışık hassasiyeti, baş veya göz ağrıları gibi şikayetlerin olabileceğini anlattı.

Prof. Dr. Nurten Ünlü, "Başlangıçta görmeler tam görme ile sadece karaltı seçmeye kadar değişebilse de ortalama görme oranları yüzde 30 ila yüzde 50 arasındadır. Görme keskinliğinde ve belirtilerde 6 ay zarfında iyileşme gözlenir ve görme yüzde 70 ile yüzde 100'e kadar düzelir. Görme düzelmesine rağmen cisimlerin şekillerini bozuk görme ve skotom olarak adlandırılan görme alanındaki karanlık sahalar kalıcı olabilir." bilgisini verdi.

"Güneş gözlükleri zararlı dalga boylarını kesen yapıda olmalıdır"

Güneş ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmak gerektiğinin altını çizen Ünlü, şunları kaydetti:

"Güneş gözlükleri zararlı dalga boylarını kesen, engelleyen yapıya sahip olmalıdır. Özellikle güneşin gözümüze dik olarak geldiği saatlerde bu korunma daha da önemlidir. Yazın güneş ışınları, güneş daha yukarı konumda olduğu için başımızın üstüne doğru gelirken kısmen göz korunur, ancak yaz aylarında beyaz ve parlak yüzeylerden yansıyan güneş ışığı daha fazla olduğu için gözlerimizde hassasiyet ve kısılmaya neden olarak daha çok zarar vermektedir. UV koruması olmayan reçetesiz güneş gözlük kullanımında, göz bebekleri büyümüş olacağı için, daha çok UV ışınının göze gireceği ve fayda yerine zarar vereceği unutulmamalıdır. Ayrıca çocuklar ve katarakt ameliyatı olmuş hastaların UV ışınlarından daha fazla etkilendikleri görülmektedir."

Konu ile ilgili sık sorulan soru ve cevapları sizler için derledik. İşte detaylar...

Güneş nasıl Isı ve ışık yayar?

Güneşimiz Dünya'ya ısı ve ışık veren enerjiyi çekirdeğinde gerçekleşen nükleer füzyon tepkimeleriyle üretiyor. Buna çekirdek kaynaşması diyor ve yeryüzünde de evcil mini güneşler yakan nükleer füzyon santralleri kurarak ucuz enerji üretmeye çalışıyoruz.

Işığın kırılma açısı nelere bağlıdır?

Kırılma olayının temel nedeni ışığın farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılmasıdır. Işık çok kırıcı ortamlarda daha yavaş yayılır. Işığın ilk doğrultusuyla son doğrultusu arasındaki açıya sapma açısı denir. Işığın boşluktaki hızının ortamdaki hızına oranı ortamın kırıcılık indisini verir.

Dünya Isı ve ışık yayar mı?

Dünyamızın bulunduğu güneş sisteminde ise ısı ve ışık üreticisi olan yıldız güneştir. Bizlerin de içinde bulunduğu dünya ve dünyamızın uydusu olan ay ise güneşten aldığı bu ışığı sadece yansıtabilmektedir.

Güneşten yayılan Isı ve ışık enerjisi nedir?

Güneş Dünya'ya gelen ısı ve ışık enerjisini çekirdeğinde bulunan yüksek basınç ve sıcaklıkta "füzyon" adı verilen bir olayla üretir. Füzyon, atomların çekirdeklerinin birleşmesi sonucu başka bir element ve enerji üretmeleri ile oluşur.

Işığın doğrusal yolla yayılması sonucu ne oluşur?

Işığın doğrusal yolla yayılmasının sonucunda gölge boyu oluşur. Şimdi sen dışarı çıkıp durduğunda Güneş' in doğrusal yolla gelen ışını üzerine gelir ve ona göre de büyük ya da küçük gölge boyu oluşur.

Işık nedir? Işık : Bir aydınlatma aracıdır. Yapay ve doğal olmak üzere 2'ye ayrılır.

Işığın yayılması nedir kısaca?

Bir ışık kaynağından çıkan ışık ışını herhangi bir engelle karşılaşmadığı sürece her yönde doğrusal bir yol izleyerek yayılmaktadır. Işık; katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılır. Yine de ışığın yayılması için maddesel bir çevreye ihtiyaç duyulmamaktadır.

Işığın parlak yüzeylerde meydana getirdiği yansımaya ne ad verilir?

Buna göre iki çeşit yansıma vardır. Işığın karşılaştığı maddenin yüzeyi düz, pürüzsüz ve cilalanmış (parlak) ise, birbirine paralel olarak gelen ışınlar yüzeyden yine birbirine paralel olacak şekilde yansır. Işığın, maddelerin yüzeyinden bu şekilde yansımasına düzgün yansıma denir.

Işığın doğrusal yolla yayılması ne demektir?

Işık ışını doğrusal bir yönde her yöne yayılır. Işık ışını ışığın izlediği yolu gösteren gerçekte olmayan çizgilerdir. ... Düz boruda mumun alevini görebilmemizin nedeni ışığın doğrusal yolla yayılmasındandır.

Işık doğrusal yolla yayılmasaydı ne olurdu?

Bildiğimiz gibi ışık ışınlar boyunca doğrusal bir biçimde ışın olarak ilerlemektedir. Işığın bu hareketi de yayılması da zaten 'Işık Işını' olarak da adlandırılır. Işık eğer doğrusal bir biçimde ilerlemeseydi ; Bunun dışın da da ışık yayılmasa doğrusal biçimde gitmese ışık görmeyen yerler olacaktı.

Aşağıdakilerden hangisi Işığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlamaz?

Doğrulanmış Cevap. " Işığın renklere ayrılması " ışığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlamaz.

Işık nasıl yayılır?

Eğer ışığın önüne bir engel çıkmadığı müddet ışık her yöne yayılır. Işık hem düzgün hem de dağınık yayılabilir. Işık her yöne doğrusal bir şekilde yayılır ve de ortama gerek yoktur. Yani ışık boşlukta da yayılmaz.

Işığın yansımasına ne ad verilir?

Işık kaynağından çıkan ışınların parlak bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Yansıma olayında ışığın hızı, enerjisi, frekansı, rengi değişmez. Sadece hareket yönü değişir.

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