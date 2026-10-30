Sözcü gazetesi 50 çalışanının kapının önüne koydu!
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Muhalefetin yayın organı Sözcü gazetesinde 'yeniden yapılanma ve küçülme' kılıfı altında büyük bir kıyım dalgası başlatıldı. Gazete yönetiminin aldığı ani kararla tam 50 çalışanın işine son verilirken, tenkisat dalgasının önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği ve yönetim kadrosunun tamamen çalkalandığı öğrenildi.
Sözcü gazetesi yeniden yapılanma ve küçülme gerekçesiyle 50 çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarmaların devam edebileceği ve yönetim kadrosunda değişikliklere gidilebileceği aktarıldı.
Sözcü gazetesinde yeniden yapılanmaya gidildiği ve bundan kaynaklı küçülmeye gidileceği sebebiyle 50 kişinin işine son verildi.
Her departmandan 5 kişinin işten çıkarılacağının söz konusu olduğu aktarılırken, Almanya servisinin ise tamamen kapatıldığı belirtildi. Öte yandan yazıişleri müdürleri Doğan Satmış ve Oğuzhan Beyaz’ın da işten çıkarılacak kişiler arasında bulunduğu iddia edildi.
Gazetenin daha küçük bir kadroyla Halkalı’ya taşınması da gündemde.
Gazetenin kurucu genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın tekrar gazeteye getirileceği iddialar arasında.
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