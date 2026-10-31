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Gündem Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu
Gündem

Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Türkiye’nin BM Genel Sekreterliği adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği için Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu’nu resmen aday gösterdi. Adaylık mektubu, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız tarafından BM Genel Kurul Başkanlığına sunuldu.

Eski Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, Türkiye’nin başvurusuyla BM Genel Sekreterliği yarışına katıldı. Başvuru dosyasında Sinirlioğlu’nun özgeçmişi ve vizyon belgesi de yer aldı.

Büyükelçi Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterlik için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreterlik yarışında şu ana kadar mutabık kalınan bir aday çıkmaması üzerine Türkiye'nin BM'nin işini kolaylaştırmak için Sinirlioğlu'nu aday gösterdiğini belirten Yıldız, öte yandan bu seçimde adayın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden çıkması konusundaki teamüle de saygı duyduklarını, bu nedenle bugüne kadar beklediklerini vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, adaylık başvurusu mektubunda Sinirlioğlu'nun özgeçmişine ve vizyon belgesine yer verildiğini sözlerine ekledi.

Ağustos-Kasım 2015 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı, 2016-2023 yılları arasında Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevini yürüten kıdemli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu, halen AGİT Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

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