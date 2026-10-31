Azerbaycanlı futbolculardan İsrail maçında secdeli gol sevinci
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Siyonist İsrail'e olan yakınlığı ve başörtüsü yasağıyla konuşulan Azerbaycan'da FIFA U-15 Dünya Kupası maçında dikkat çeken anlar yaşandı.
Bakü’de düzenlenen FIFA U-15 Dünya Kupası’nda İsrail ile karşılaşan Azerbaycan U-15 Milli Takımı’nın oyuncuları, ilk gollerinin ardından secde ederek sevinç yaşadı.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliği yaptığı, 15 yaş altı erkek futbolcular arasında ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Kupası’nda Azerbaycan ile İsrail karşı karşıya geldi.
İLK GOLÜN ARDINDAN SECDE ETTİLER
Karşılaşmada İsrail filelerini havalandıran Azerbaycanlı futbolcular, takımlarının ilk golünü sahada secde ederek kutladı.
BAŞÖRTÜSÜ İLE OKULA GİRİŞLER ENGELLENDİ
Azerbaycan’daki devlet okullarında kılık kıyafet kuralları gerekçe gösterilerek başörtüsü kısıtlamasının son haftalarda yeniden sıkı biçimde uygulandığı, bazı öğrencilerin okul kapısından geri çevrildi.
Azerbaycan genelindeki devlet okullarında başörtülü öğrencilerin derslere katılımının engellendiği görüldü. Kısıtlamalara gerekçe olarak okullardaki kılık kıyafet yönetmeliğinin gösterildi.
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