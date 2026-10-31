  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zelenskiy İstanbul'a geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Türkiye Yüzyılı için kültür seferberliği! AK Partili Hüseyin Yayman’dan Erzurum’da tarihi mesajlar Nihat Hatipoğlu: Yoga dini bir uygulamadır! Müslüman yoga yapamaz Rusya vites yükseltti: Çılgınlar gibi Türkiye'den almaya başladı Karar iyice raydan çıktı! Flörte evlilik maskesi CHP ve YP yalan makinesi gibi… On yıl sonra yine “60 vekil” yalanı! Terörist Netanyahu’nun oğlu da babasının izinde! Dağdan geldiler bağdakini kovuyorlar Elektrikte devlet desteği düşürüldü Sabri Şahsuvar’dan dikkat çeken analiz! Alın terimize el uzatan kim varsa hesap versin Yunan basınının iddiası: Miçotakis, Ege’yi Türkiye’ye kendi eliyle verdi!
Dünya Azerbaycanlı futbolculardan İsrail maçında secdeli gol sevinci
Dünya

Azerbaycanlı futbolculardan İsrail maçında secdeli gol sevinci

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Siyonist İsrail'e olan yakınlığı ve başörtüsü yasağıyla konuşulan Azerbaycan'da FIFA U-15 Dünya Kupası maçında dikkat çeken anlar yaşandı.

Bakü’de düzenlenen FIFA U-15 Dünya Kupası’nda İsrail ile karşılaşan Azerbaycan U-15 Milli Takımı’nın oyuncuları, ilk gollerinin ardından secde ederek sevinç yaşadı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliği yaptığı, 15 yaş altı erkek futbolcular arasında ilk kez düzenlenen FIFA U-15 Dünya Kupası’nda Azerbaycan ile İsrail karşı karşıya geldi.

İLK GOLÜN ARDINDAN SECDE ETTİLER

Karşılaşmada İsrail filelerini havalandıran Azerbaycanlı futbolcular, takımlarının ilk golünü sahada secde ederek kutladı.

BAŞÖRTÜSÜ İLE OKULA GİRİŞLER ENGELLENDİ

Azerbaycan’daki devlet okullarında kılık kıyafet kuralları gerekçe gösterilerek başörtüsü kısıtlamasının son haftalarda yeniden sıkı biçimde uygulandığı, bazı öğrencilerin okul kapısından geri çevrildi.

Azerbaycan genelindeki devlet okullarında başörtülü öğrencilerin derslere katılımının engellendiği görüldü. Kısıtlamalara gerekçe olarak okullardaki kılık kıyafet yönetmeliğinin gösterildi.

Gardaş sabır taşırdı: Azerbaycan, Fatih Erbakan ile 3’ü Akit çalışanı 30 Türk’ün ülkeye girişini yasakladı
Gardaş sabır taşırdı: Azerbaycan, Fatih Erbakan ile 3’ü Akit çalışanı 30 Türk’ün ülkeye girişini yasakladı

Gündem

Gardaş sabır taşırdı: Azerbaycan, Fatih Erbakan ile 3’ü Akit çalışanı 30 Türk’ün ülkeye girişini yasakladı

Azerbaycan'da başörtüsü yasağına karşı çıkanların evleri basılıyor!
Azerbaycan'da başörtüsü yasağına karşı çıkanların evleri basılıyor!

Dünya

Azerbaycan'da başörtüsü yasağına karşı çıkanların evleri basılıyor!

Azerbaycan’da işler iyice çığırından çıktı! Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’i zora sokacak iddia
Azerbaycan’da işler iyice çığırından çıktı! Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’i zora sokacak iddia

Gündem

Azerbaycan’da işler iyice çığırından çıktı! Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’i zora sokacak iddia

Azerbaycan'dan Bahçeli hamlesi
Azerbaycan'dan Bahçeli hamlesi

Gündem

Azerbaycan'dan Bahçeli hamlesi

Hadsizden "Saral gibi insanlara ders olsun" çıkışı! Azerbaycanlı küstah gazeteciye tepki çığ gibi
Hadsizden “Saral gibi insanlara ders olsun” çıkışı! Azerbaycanlı küstah gazeteciye tepki çığ gibi

Gündem

Hadsizden “Saral gibi insanlara ders olsun” çıkışı! Azerbaycanlı küstah gazeteciye tepki çığ gibi

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı
Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

Gündem

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor
Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor

Gündem

Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor

Türk dünyasında tarihi zirve! Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı
Türk dünyasında tarihi zirve! Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı

Gündem

Türk dünyasında tarihi zirve! Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23