1 kaşık ekleyin... En zorlu temizlik kabusuna son! fırın camlarını pırıl pırıl yapmanın sırrı... Şimdi sıra sizde
Fırın temizliği, ev işlerinin en zahmetli ve ertelenen görevlerinden biri olsa da yanlış yöntemler bu işi daha da zorlaştırabiliyor. Üstelik fırını ve fırın camlarını pırıl pırıl yapmak isterken elektronik aksamına zarar vermek de mümkün! Temizlik uzmanlarının önerdiği basit kolayca hazırlanan doğal bir karışım sayesinde fırınınızı çizmeden, yıpratmadan 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ile temizlemek mümkün. İşte fırın temizliğinde yapılan yöntemi açıklıyoruz.