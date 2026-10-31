1 kaşık ekleyin... En zorlu temizlik kabusuna son! fırın camlarını pırıl pırıl yapmanın sırrı... Şimdi sıra sizde

Bu nedenle temizlik ürününü doğrudan panele sıkmak yerine önce bir beze uygulayıp ardından yüzeyi silmek, nemin istenmeyen alanlara ulaşma riskini ortadan kaldırarak aynı mükemmel sonucu elde etmeyi sağlıyor. YÜZEY TÜRÜNE GÖRE TEMİZLİK MALZEMESİ SEÇİLMELİ Fırın içindeki her yüzeyin farklı hassasiyetlere sahip olduğu unutulmamalı. Temizlik uzmanı; emaye, cam ve paslanmaz çelik yüzeylerin aşındırıcı sert malzemelere farklı tepkiler verdiğini ifade ediyor. Yanlış ovalama telleri veya aşırı sert kimyasallar emaye ve cam yüzeylerde kalıcı çiziklere neden olabiliyor. KİMYASALLARDAN DAHA ETKİLİ 1 DOĞAL TEMİZLİK YÖNTEMİ Fırında biriken kemikleşmiş yağları ve yanık lekelerini sökmek için ağır kimyasal içerikli spreyler yerine doğal yöntemler öne çıkıyor. Karbonat ve suyla hazırlanan macun kıvamındaki karışım, fırın içine sürülüp overnight (gece boyunca) bekletildiğinde yağı ve kiri kendiliğinden yumuşatıyor. Ertesi gün seyreltilmiş sirke püskürtülerek silindiğinde, fırın yüzeyleri hiçbir zarar görmeden ve hiçbir zararlı kimyasal buharına maruz kalmadan pırıl pırıl bir görünüme kavuşuyor. Fırın camlarındaki inatçı yağ ve kir lekelerini zahmetsizce temizlemek için sosyal medyada ve haber sitelerinde paylaşılan en popüler yöntem, 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ile 1 paket karbonatın (kabartma tozu) karıştırılmasıyla elde edilen doğal macun yöntemidir. Bu karışım, kimyasal yağ çözücülere ihtiyaç duymadan fırın camını ayna gibi parlatır.