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Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'den Messi'ye görülmemiş teklif!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'den Messi'ye görülmemiş teklif!

Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni hoca arayışları sürerken ünlü yorumcudan çok konuşulacak Messi açıklaması geldi.

#1
Foto - Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'den Messi'ye görülmemiş teklif!

Fenerbahçe’de İsmail Kartal yerine teknik direktör arayışları devam ediyor.

#2
Foto - Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'den Messi'ye görülmemiş teklif!

Sarı lacivertli takımda yeni hoca için çalışmalar yapılırken, flaş bir iddia da gündeme atıldı.

#3
Foto - Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'den Messi'ye görülmemiş teklif!

Fenerbahçe’nin Lionel Messi’nin kapısını çaldığı ve Türk futbol tarihinde görülmemiş bir maaşın teklif edildiği iddia edildi.

#4
Foto - Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'den Messi'ye görülmemiş teklif!

Fenerbahçe’nin Messi için 50 milyon euro teklif götürdüğü ama o sıra dünyaca ünlü yıldızın babasının hastalanması nedeniyle sürecin ilerlemediği kaydedildi.

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Foto - Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'den Messi'ye görülmemiş teklif!

Now Spor Youtube kanalına konuşan gazeteci Barış Yurduseven şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'den Messi'ye görülmemiş teklif!

“Net 0 bilgi. Fenerbahçe Lionel Messi'ye 50 milyon euro teklif götürdü.”

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Foto - Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'den Messi'ye görülmemiş teklif!

“Fenerbahçe teklifi götürdü, tam o ara Messi'nin babası hastalandı.”

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