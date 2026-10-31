Canlı yayında açıkladı: Fenerbahçe'den Messi'ye görülmemiş teklif!
Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni hoca arayışları sürerken ünlü yorumcudan çok konuşulacak Messi açıklaması geldi.
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Teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni hoca arayışları sürerken ünlü yorumcudan çok konuşulacak Messi açıklaması geldi.
Fenerbahçe’de İsmail Kartal yerine teknik direktör arayışları devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda yeni hoca için çalışmalar yapılırken, flaş bir iddia da gündeme atıldı.
Fenerbahçe’nin Lionel Messi’nin kapısını çaldığı ve Türk futbol tarihinde görülmemiş bir maaşın teklif edildiği iddia edildi.
Fenerbahçe’nin Messi için 50 milyon euro teklif götürdüğü ama o sıra dünyaca ünlü yıldızın babasının hastalanması nedeniyle sürecin ilerlemediği kaydedildi.
Now Spor Youtube kanalına konuşan gazeteci Barış Yurduseven şu ifadeleri kullandı:
“Net 0 bilgi. Fenerbahçe Lionel Messi'ye 50 milyon euro teklif götürdü.”
“Fenerbahçe teklifi götürdü, tam o ara Messi'nin babası hastalandı.”
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