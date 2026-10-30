Türkiye'den İsrail ve Yunanistan'a bir darbe daha

Yunanistan'da Türkiye-Libya mutabakatının yansımaları sürüyor. Yunan medyası, Türk-Libya mutabakatı sonrası çeşitli senaryoların dillendirilmeye başlandığını ifade etti.

Bu kapsamda Mısır ile yeni anlaşmanın konuşulduğu aktarılırken, buna ek olarak Türk-Suriye mutabakatı için çalışmalar yapıldığı iddia edildi.

Türkiye'nin, yakın gelecekte Suriye'ye de Libya'da başarıyla uyguladığı modeli uygulamaya çalışacağı iddia edilen haberde, Atina'nın olası hamleye karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin Libya ile başlayan adımının Mısır ve Suriye'yi içine alacak şekilde genişleyebileceği vurgulanılan haberde, Doğu Akdeniz'de Osmanlı döneminin tekrar canlanabileceği dile getirildi.

Yunanistan'ı bekleyen tehlike

Ankara'nın, deniz bölgelerinin sınırlandırılması konusunda Şam ile bir mutabakat zaptı imzalanmasına her zaman istekli olduğu ifade edilen haberde, böyle bir adımın atılması durumunda Akdeniz'de Yunan hedeflerinin tamamen ortadan kalkacağı aktarıldı.

Yunanistan'ın yanı sıra İsrail için de bu adımın tehlikeli sonuçlar doğuracağı ifade edilen haberde, Tel Aviv'in Türkiye-Libya mutabakat zaptının onaylanmasını kesin bir dille kınadığı hatırlatıldı.

İsrail ile Yunanistan'ın planları suya düşecek

Türkiye'nin Suriye ile deniz geçidini kapatmaya kalkışması durumunda, İsrail ile Yunanistan'ın ekonomik, askeri ve ticari planlarının suya düşeceği dile getirildi.

Haberde, "Ankara, Libya'dan sonra Suriye'de de benzer bir başarıya imza atarsa Güney Kıbrıs'ı denizden çevreler ve Yunanistan'ın kıta sahanlığını ortadan kaldıran kesintisiz bir deniz yayı oluşturur" denildi.

İsrail ve Yunanistan vurgusu

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz çıkarlarına vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin Suriye hamlesine karşılık Atina'nın Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile ortak hareket ederek son derece tehlikeli bu plana dur demesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Haber7