Aftları sadece 1 saat içerisinde iyileştiren doğal çözüm! Ev yapımı tarif
Ağız yaralarını sadece 1 saat içerisinde geçiriyor. Üstelik bu uygulanan yöntemlerin hepsi doğal...
Bağışıklığın düşmesiyle birlikte gün yüzüne çıkan aftlar yemek yerken ya da sıcak bir şeyler tüketirken bizleri zorlar. Yemek sıkıntısının dışında oluşan yarayı ısırmak da cabası!
Aradığımız şifa tam da mutfağımızda...
Peki nasıl geçer bu aftlar?
Malzemeler:
1 yemek kaşığı sumak
1 tatlı kaşığı sirke
1 subardağı su
Nasıl hazırlanır?
1 bardak suyu cezveye koyun ve kaynatmaya bırakın.
Su kaynadıktan bir iki dakika sonra 1 yemek kaşığı sumağı ilave edip 3 dakika daha kaynatın. Karışım ılıdıktan sonra 1 tatlı kaşığı sirkeyi ekleyin (Organik sirke tercih edin) İlaçınız tamamen soğuduktan sonra süzün ve gargara yapın.
Ev yapımı doğal dudak balmı tarifi
1 yemek kaşığı balmumu
1 çay kaşığı bal
1 yemek kaşığı nar suyu
1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
Nasıl hazırlanır?
Balmumu ve hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin.
İki malzeme de eritikten sonra nar suyunu ilave edin. Yaklaşık 1 dakika kadar karıştırıp üzerine balı ekleyin.
Bir tur daha karıştırın.
Karışım hazır. bu balmı bir krem kutusuna alın ve oda sıcaklığında soğutun.
1 günün sonunda dudak kreminiz hazır. Sabah akşam olmak üzere günde 2 kez uygulayın.