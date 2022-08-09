Aftları sadece 1 saat içerisinde iyileştiren doğal çözüm! Ev yapımı tarif

Bağışıklığın düşmesiyle birlikte gün yüzüne çıkan aftlar yemek yerken ya da sıcak bir şeyler tüketirken bizleri zorlar. Yemek sıkıntısının dışında oluşan yarayı ısırmak da cabası!

Aradığımız şifa tam da mutfağımızda...

Peki nasıl geçer bu aftlar?

Malzemeler:

1 yemek kaşığı sumak

1 tatlı kaşığı sirke

1 subardağı su

Nasıl hazırlanır?

1 bardak suyu cezveye koyun ve kaynatmaya bırakın.

Su kaynadıktan bir iki dakika sonra 1 yemek kaşığı sumağı ilave edip 3 dakika daha kaynatın. Karışım ılıdıktan sonra 1 tatlı kaşığı sirkeyi ekleyin (Organik sirke tercih edin) İlaçınız tamamen soğuduktan sonra süzün ve gargara yapın.

Ev yapımı doğal dudak balmı tarifi

1 yemek kaşığı balmumu

1 çay kaşığı bal

1 yemek kaşığı nar suyu

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Nasıl hazırlanır?

Balmumu ve hindistan cevizi yağını benmari usulü eritin.

İki malzeme de eritikten sonra nar suyunu ilave edin. Yaklaşık 1 dakika kadar karıştırıp üzerine balı ekleyin.

Bir tur daha karıştırın.

Karışım hazır. bu balmı bir krem kutusuna alın ve oda sıcaklığında soğutun.

1 günün sonunda dudak kreminiz hazır. Sabah akşam olmak üzere günde 2 kez uygulayın.