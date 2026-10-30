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Dünya Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu
Dünya

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu

Yeniakit Publisher
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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Türkiye'de önemli görüşmeler olacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için tüm diplomatik imkanların kullanılması yönünde çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'de önemli görüşmeler olacak." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki enerji altyapısına düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkede meydana gelen elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, uzun menzilli silahlarla Rusya'ya yönelik saldırıların artırılması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

 

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda yeni kararlar hazırlıyoruz. Gerçekten destek veren herkese teşekkür ederim. Türkiye'de önemli görüşmeler olacak. Ayrıca mevcut tüm diplomatik fırsatların hayata geçirilmesi için de çalışıyoruz. Kasım ayında uzun süredir tartışılan formatlara ulaşabileceğimizi öngörüyoruz."

Konuşmasında ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da yasa dışı ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrinde devam eden insani operasyon kapsamında yapılan çalışmalara da değinen Zelenskiy, şehirden sivillerin tahliyesinin sürdüğünü bildirdi.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu

Dünya

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu

 

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