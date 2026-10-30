Skandal satışın ihale saati Mustafa Kemal'in ölüm saatinden hemen sonra! CHP'li belediyede rant uğruna skandal satış

Söylemlerinde 10 Kasım anmalarını ve Atatürk ilkelerini dillerinden düşürmeyen CHP’li yöneticilerin, kamu kaynaklarını satmaya gelince 10 Kasım sabahı saat 10.00’a ihale koyması büyük bir pervasızlığı gözler önüne serdi. Vatandaşın kullanımındaki arıtma tesisini göz göre göre ranta kurban eden bu anlayış, samimiyetsizliğini ve değerleri sadece bir örtü olarak kullandığını bir kez daha kanıtladı.

Önceki gün CHP’den istifa eden Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, dahil 21 Meclis Üyesi Yeni Parti’ye katıldı.

Yeni Partili Meclis Üyeleri ayaklarını tozuyla ilk icraatları skandal bir karara imza atmak oldu.

Yıllardır Arıtma Tesisi olarak ve büyük bir ihtiyaca cevap veren Çakmaklı Mahallesi’nde bulunan tesis alelade satışa çıkarıldı.

Yıllardır vatandaşların kullanımında olan Arıtma Tesisi, satıştan sonra imara açılarak rantta kurban edilecek.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Bir başka skandal da satışının 10 Kasım Atatürk’ü anma törenlerinden hemen sonrasında yapılacak olması.

9’5 geçe ölüm yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal, anılacak, saat 10’da satış yapılacak?

Skandal karara; 21 Yeni Partili (CHP) evet oyu verirken, 15 muhalefet meclis üyesi kaşı oy kullandı, muhalefet şerhi düştü.

Daha önce aynı tarih ve saatte maarif takvimine sınav tarihi konulmasından ötürü Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Yusuf Tekin, hedefe konulmuştu.

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZ HAKKINDA

Arıtma Tesisinin Bulunduğu 165 Ada 1 Parsel 54,4 Milyon TL Bedelle Satışta Büyükçekmece Belediyesi, Alkent 2000 Mahallesi’ndeki 3.021,03 metrekarelik 165 ada 1 parseli kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı. Resmî ilana göre ihale 10 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’da yapılacak.

Belediye Meclisi kararında parselin Büyükçekmece Göl Havzası Uzak Mesafeli Koruma Alanı’nda kaldığı ve üzerinde atıksu kollektör hattı bulunduğu belirtiliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığının 23 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı satış ilanıyla, Alkent 2000 Mahallesi 165 ada 1 parsel için ihale süreci duyuruldu.

İlanda taşınmazın yüzölçümü 3.021,03 metrekare, muhammen bedeli 54.378.540 TL, geçici teminatı ise 1.631.360 TL olarak açıklandı.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalenin, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’da Büyükçekmece Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirileceği bildirildi. İhale şartnamesinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği veya 25.000 TL karşılığında temin edilebileceği belirtildi.

Satış Yetkisi 2024 Tarihli Meclis Kararına Dayanıyor

Satış sürecinin dayanağını, Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin 6 Haziran 2024 tarihli ve 51 sayılı kararı oluşturuyor.

Kararda 165 ada 1 parselin de aralarında bulunduğu 10 belediye taşınmazının, belediye yatırım bütçesine kaynak sağlamak ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini finanse etmek amacıyla satılması kabul edildi.

Meclis kararındaki oylama kaydına göre teklif 21 kabul oyuyla geçti. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti)’ne mensup 12 ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne mensup 3 meclis üyesi olmak üzere toplam 15 üye ret oyu kullandı.

Kararda Göl Havzası ve Atıksu Hattı Bilgisi Yer Alıyor

Belediye Meclisi kararında 165 ada 1 parselin Büyükçekmece Göl Havzası Uzak Mesafeli Koruma Alanı içinde kaldığı, 13 Haziran 2003 tasdik tarihli Büyükçekmece Göl Havzası 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında bulunduğu yazıyor.

Aynı kararda taşınmazın ayrık nizam, iki kat ve Emsal 0,15 konut alanı olarak planlandığı; parsel üzerinde atıksu kollektör hattı bulunduğu bilgisine de yer veriliyor.

İhale 10 Kasım’da

Kapalı teklif usulüyle yapılacağı açıklanan ihaleye ilişkin ayrıntılı imar bilgilerinin Büyükçekmece Belediyesi Harita ve Planlama Müdürlüğü’nden alınabileceği belirtildi.

Teklif vermek isteyenlerin ilanda sayılan belgeleri ve geçici teminatı süresi içinde teslim etmesi gerekiyor.