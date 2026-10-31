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Yerel Define peşindeyken suçüstü yakalandılar!
Yerel

Define peşindeyken suçüstü yakalandılar!

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Define peşindeyken suçüstü yakalandılar!

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde define aradıkları belirlenen 12 kişi, jandarma ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

Bilecik’in İnhisar ilçesinde define arayan bir gruba yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Tozman köyü Yayla mevkiinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda define aradıkları tespit edilen 12 şüpheli, herhangi bir zor kullanmaya gerek kalmadan suçüstü yakalandı.

 

Şüphelilere ait çeşitli malzemelere el konulurken, olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

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