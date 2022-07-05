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Yerel Yavaşlayan otomobile arkadan çarptı! Yaralılar var
Yerel

Yavaşlayan otomobile arkadan çarptı! Yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bozuk zemin nedeniyle yavaşlayan otomobile başka bir aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 08:52:00 -
Yavaşlayan otomobile arkadan çarptı! Yaralılar var

Kaza, Çorlu - Yenice yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ve arkadaşlarıyla cemiyetten dönen Ahmet Galak idaresindeki otomobil, Ali Osman Çelebi Bulvarı'ndan Yenice istikametine seyrettiği sırada bozuk zemin nedeniyle yavaşladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Yusuf Tonbaş yönetimindeki araç, otomobile arkadan çarparak devrildi.

Kazada yaralanan Yusuf Tonbaş, Murat Caba, Emeti Galak, Sevim Galak ve Gamze K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulanslarla Çorlu'daki özel ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ahmet Galak, "Çerkezköy'de bir cemiyete katıldık. Dönüşte ufak bir çukurdan kaçayım derken biraz yavaşladık. Arkadan geldi bana vurdu" diye konuştu.

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