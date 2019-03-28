Yavaş’ı aday yaptığımız gün seçimi kaybettik!

Göksel Çağlav Ankara

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve kurultay delegesi Cengiz Topel Yıldırım’ın, “Mansur Beyin çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Biz Mansur Beyi aday yaptığımız gün Ankara’yı kaybettik. Tıpkı 2014’te olduğu gibi” sözleri hem CHP’de hem de Ankara’da “CHP kendi içinde parçalara ayrılmaya başladı” yorumlarına neden oldu. Yıldırım, devamında şunları söylüyor:

CHP için için kaynıyor

“Biz 2014’te de seçimi kazanabilirdik, ama yanlış aday tercihi ile kaybettik. Şimdi büyük ihtimalle Mansur Bey kaybedecek, istifa edip gidecek. Ama onun yanında tahmin ediyorum Kemal Bey’in liderliği de tartışılır hale gelecek ve CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılacak.”

Yıldırım’ın sözlerini değerlendiren AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, “Anlaşılan CHP’nin içerisinde bir sıkıntı var. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde birbirine düşmüş durumda. Ankaralılar da bunları görüyor” ifadelerini kullandı.