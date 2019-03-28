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Yavaş’ı aday yaptığımız gün seçimi kaybettik!

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve kurultay delegesi Cengiz Topel Yıldırım'ın "Biz Mansur Beyi aday yaptığımız gün Ankara’yı kaybettik. Tıpkı 2014’te olduğu gibi" sözleri, “CHP kendi içinde parçalara ayrılmaya başladı” yorumlarına neden oldu.

28 Mart 2019 Perşembe 09:59
Yavaş’ı aday yaptığımız gün seçimi kaybettik!

 Göksel Çağlav  Ankara 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve kurultay delegesi Cengiz Topel Yıldırım’ın, “Mansur Beyin çektiği mesajları görüyoruz. Üç kuruş para için ne hallere düştüğünü de gördük. Biz Mansur Beyi aday yaptığımız gün Ankara’yı kaybettik. Tıpkı 2014’te olduğu gibi” sözleri hem CHP’de hem de Ankara’da “CHP kendi içinde parçalara ayrılmaya başladı” yorumlarına neden oldu. Yıldırım, devamında şunları söylüyor:

CHP için için kaynıyor

Biz 2014’te de seçimi kazanabilirdik, ama yanlış aday tercihi ile kaybettik. Şimdi büyük ihtimalle Mansur Bey kaybedecek, istifa edip gidecek. Ama onun yanında tahmin ediyorum Kemal Bey’in liderliği de tartışılır hale gelecek ve CHP Genel Başkanlığı’ndan ayrılacak.” 

Yıldırım’ın sözlerini değerlendiren  AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, “Anlaşılan CHP’nin içerisinde bir sıkıntı var. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde birbirine düşmüş durumda. Ankaralılar da bunları görüyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:59
  1. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Cengiz Topel Yıldırım
  3. AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
  5. Mansur Yavaş
  6. CHP

YORUM YAZ

  • AAAA45 dk önce
    MİLLETİ TANIYORSAK 2000 KRİZİNDEN SONRA NASIL BİR ÇOK PARTİ SİLİNDİYSE ŞİMDİDE AYNISI OLACAK GİBİ YENİ PARTİLER ÇIKAR HAYIRLISI

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