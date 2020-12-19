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Gündem ‘Yavaş, algı belediyeciliği yapıyor’
Gündem

‘Yavaş, algı belediyeciliği yapıyor’

AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ‘belediyecilik faaliyetleri’ hakkında gazetemiz Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 14:22:00 -
‘Yavaş, algı belediyeciliği yapıyor’

 Ertuğrul Şahan  Ankara 

Akit'e önemli açıklamalarda bulunan Sinan Burhan, şunları dile getirdi: “Öncelikle ortada bir faaliyet var mı? diye sormak gerekiyor. Çok ciddi bir algı çalışması var. Ama bir faaliyet yok. Mansur Bey 2 yılda bir park yaptı. Bir parkı bir belde belediyesi yapar. Dünya ile yarışmasını düşündüğümüz bir başkent Ankara geriye gitti. Ankara’daki çocuklarımızı, gençlerimizi heyecanlandıracak bir projesi var mı? Mansur Bey çok ciddi manada bir algı çalışması yapıyor. Bunun dışında FETÖ’cü hesaplar bu algı çalışmasına destek veriyor.”

Kadrolaşıyor

CHP’li Yavaş’ın yaptığı yardımlarda bile kendi görüşlerine yakın olanları seçtiğini belirten Burhan, şöyle devam etti: ‘Mansur Bey belediyeye işçi almayacağını ve işçi fazlası olduğunu söyledi’ Fakat şirketler dahil 3 bine yakın kişi alındı. Kim nasıl hangi partilerin referansı ile aldı? Hani partizanlık yapılmayacaktı? Pandemi döneminde Anfa’da bine yakın ücretsiz izne çıkan var.”

Tek icraat heykel!

Arkadaşımız Ertuğrul Şahan’a açıklamalarda bulunan Sinan Burhan, şunları söyledi: “Mansur Bey ‘Ben ağaçları kuruturum. Ankara’nın parasını boşa harcamam’ diyor. Ağaçları kurutma Ankara halkanın parasını da boşa harcama. En önemli yaptığı icraat bir heykel açılışıdır. Algı belediyeciliği yapıyor.”

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