Trabzonspor’un eski futbolcularında İbrahim Yattara 41 yaşında futbola geri döndü. Peki, Yattara hangi takımda oynuyor?

Yattara hangi takımda oynuyor? Yattara futbola mı döndü?

Yattara, Çivril Şehir Stadyumu’nda, takımının Denizli Yıldızspor ile yaptığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Türk vatandaşı olarak aldığı "İbrahim Üçüncü" isminin yazılı olduğu 61 numaralı formayla maça çıkan Yattara'nın takımı, 59. dakikada, Halil Çakır'ın attığı golle, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Maç sonunda Yattara, takımının diğer oyuncularıyla seyircilerin önüne gelerek, galibiyet sevinci yaşadı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği maçta, taraftarlar Yattara’ya büyük ilgi gösterdi.

Yattara, Çivril'e, amatör spora destek vermek için geldiğini söyledi.

Amatör takımda oynamanın enteresan bir durum olduğunu ifade eden Yattara, "Amatör futbolun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum. Bence çok güzel bir durum. Belki bu amatör futbolcuların hayalidir profesyonel oyuncularla oynamak. Ondan dolayı geldim buraya. Benimle oynamalarını ve motive olmalarını istedim. Takımda iki maç oynayacağım. Çok mutluyum. Aile gibi bir takım var burada." diye konuştu.