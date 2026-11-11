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Metroda bekleyenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

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Metroda bekleyenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta bir sürücünü kalabalığın içine aracını sürmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de ağır yaralandı.

#1
Foto - Metroda bekleyenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

Los Angeles'ın North Hollywood semtinde meydana gelen olay bölgede büyük panik ve korkuya yol açtı. Metro istasyonu çıkışındaki kalabalık gruba çarpan aracın neden olduğu facianın ardından çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi adrese sevk edildi.

#2
Foto - Metroda bekleyenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

METRO GİRİŞİNDEKİ KALABALIĞA DALDI Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, olayın North Hollywood semtindeki metro girişi yakınlarında meydana geldiği bildirildi. SUV tipi bir aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sokak satıcıları ve kaldırımdaki yayaların bulunduğu alana girdiği aktarıldı.

#3
Foto - Metroda bekleyenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

3 ÖLÜ, 3 YARALI: SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR Çarpmanın etkisiyle savrulan kalabalıktaki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevrede bulunan 3 kişi ise yaralanarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Feci kazaya neden olan SUV aracın sürücüsünün de ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

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Foto - Metroda bekleyenlerin arasına daldı: Ölü ve yaralılar var!

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI Olayın ardından kaza yerini güvenlik şeridiyle kapatan Los Angeles emniyet güçleri, inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetme nedeni, sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı veya olayın kasıtlı bir eylem olup olmadığı yönündeki araştırmalar çok yönlü olarak devam ediyor.

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