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Gündem Yatırımcısının yüzü yine güldü! Altında tarihi rekor
Gündem

Yatırımcısının yüzü yine güldü! Altında tarihi rekor

Yeniakit Publisher
2024-03-05 18:29:00 -
Yatırımcısının yüzü yine güldü! Altında tarihi rekor

Ons altının fiyatı 2 bin 130 dolara yükselerek tarihi bir rekora daha imza attı.

Küresel piyasalarda altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Uzmanlar altın fiyatındaki artışın sebebini jeopolitik riskler ve Fed’in faiz indirimi beklentine bağlıyor.

Son bir ayda yüzde 6 artış gösteren ons altın iki gün içinde 2 bin 50 dolardan 2 bin 130 dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Altın fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu’da gerilimler, jeopolitik riskler, hisse piyasalarında geri çekilme ve Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz indirim beklentisinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Günü rekor seviyede tamamladı!

Öte yandan altının küresel piyasalarda yükselişi dolar kuruna bağlı olarak iç piyasaya da rekor olarak yansıdı. Gram altın 2 bin 170 liraya yükselirken çeyrek altın ise 3 bin 550 lirayla rekor kırdı.
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