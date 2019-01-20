Yatırımcılara yeni fırsat! Altına dayalı kira sertifikası haftası

Kuveyt Türk, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve bireysel yatırımcıların tasarruflarının kazanca dönüştürülmesi amacıyla TC Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan altına dayalı kira sertifikasına aracılık edecek.

Yeni uygulama

21 Ocak -1 Şubat tarihlerinde külçe, cumhuriyet ve darphane altınları ile gerekli şartları sağlayan 22 ve 24 ayar takılarını Kuveyt Türk şubelerine getiren altın sahipleri, yıllık yüzde 2.40 kâr oranından vergisiz olarak yararlanabilecek. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Ülkemizde yaklaşık 2 bin 200 ton altının yastık altında olduğu öngörülüyor. Değeri yaklaşık 100 milyar dolar olan bu altınların yastık altından çıkarılması ülke ekonomisinin güçlenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bunun yanı sıra halkımız, yeni bir uygulama olan altına dayalı kira sertifikasıyla altınlarını güvence altına alırken tasarruflarını da kazanca dönüştürme imkânı buluyor. Kuveyt Türk olarak, altın ve sukuk alanındaki bilgi ve birikimimizle altına dayalı kira sertifikası ihracına aracılık etmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Hangi altınlar kabul ediliyor?

-Külçe altınlar, cumhuriyet / darphane altınları (çeyrek, yarım, tam, Ata lira vb.)

-Gerekli şartları sağlayan 22 ayar ve 24 ayar altınlar. 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul ediliyor. Takı üzerinde bulunan ve altın olarak kabul edilemeyecek kanca gibi kısımlar, yatırımcının rıza göstermesi halinde altından ayrılıyor ve kalan altın tartılarak değerlendirmeye alınıyor.

Kabul edilmeyen altınlar

Üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan altın takılar, Reşat altınlar ve yıpranma-aşınma nedeniyle gerekli özellikleri taşımayan altınlar.