  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcılar dikkat! Altının neden yükseldiği açıklandı
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altının neden yükseldiği açıklandı

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, çıkış ivmesini yeni haftada da sürdürüyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altın ve gümüşün neden yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 11:54:00 - 2021-03-30 11:59:49
Yatırımcılar dikkat! Altının neden yükseldiği açıklandı

Altın fiyatlarındaki yükseliş yeni haftada da devam ediyor. Gram altın 453 liradan işlem görürken ons altın 1727 Türk Lirası civarında seyrediyor. Piyasaları sosyal medya hesabından değerlendiren teknik analiz uzmanı ve finansçı Tunç Şatıroğlu, altındaki çıkışın nedenini açıkladı.

Altın ve gümüşteki yükseliş kurdan kaynaklı

Altın ve gümüşte yaşanan çıkışları değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu çıkışları ekonomi politikalarından kaynaklı olduğunu söyledi. Altında yaşanan yükselişin fırsat olup olmadığı sorusu cevapsız kalırken Şatıroğlu, "Gram altın ve gümüş tarafındaki yükselişler tamamen kurdan kaynaklı. Ons tarafında bir miktar satış var. Dolar endeksi dirençle karşılaştı. Artık bu hafta buradan aşağı dönmesini beklerim. O zaman ons altın ve gümüş yükselişe geçecektir." iddiasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ömerömer

Altın ons fiyatı dolardır...Bunun için uzmana gerek yok.Dolar tl ye çevrilir fiyat oluşur.Yani sende altın varsa hem dolara karşı hemde enflasyon vs ye. Karşı sermaye yi korursun....Dolar ile altin almak lazım...En guzel slogan.....
  • Yanıtla
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı

Kabine toplantısı sonrası millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kısıtlamaları açıkladı.
SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!
Gündem

SON DAKİKA! Üç büyükşehir kırmızı oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni risk haritasını paylaştı. Buna ..
Heyecanlandıran paylaşım! PMT-76/ 57A hakkında yeni açıklama
Teknoloji

Heyecanlandıran paylaşım! PMT-76/ 57A hakkında yeni açıklama

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) öz kaynakları ile yerli ve milli olarak hayata geçirilen Platform Makinalı Tüfek PMT-76/ 57A, hakkı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay