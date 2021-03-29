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Ekonomi Yatırımcılar dikkat! Altının düşeceği rakam açıklandı
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altının düşeceği rakam açıklandı

İngiltere merkezli Capital Economics, yıl sonunda altının Ons fiyatının 1600 dolara düşebileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 13:25:00 -
Yatırımcılar dikkat! Altının düşeceği rakam açıklandı

ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının hızla devam etmesinin ekonomik toparlanmaya yönelik beklentileri güçlendirmesine bağlı olarak ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında değerlenmesi altın fiyatını baskı altında tutmaya devam ediyor.

1726-1746 dolar/ons bandında bir haftadır salınan spot altın fiyatı bu sabah da Cuma gününe göre yüzde 0,25 kayıpla 1728,18 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de ekonomik büyümeye yönelik güçlenen beklentilerle birlikte enflasyon bekleyişlerinin artıp artmayacağını ve Çin ile ABD ilişkilerinin seyrinin altın fiyatına yön vereceğini vurguluyorlar.

1716 dolar/ons desteğinin altına inilmesi halinde 1701-1698 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilme yaşanabileceğini belirten analistler, yukarıda ise 1761 dolar/ons seviyesini güçlü direnç olarak ifade ediyorlar.

Altında şok tahmin

Capital Economics yılsonunda altını 1600, gümüşü 20 dolar tahmin ediyor.

Değerli metal fiyatlarında geçen hafta yaşanan gerilemede gümüş %5 satışla en kötü performansı ortaya koyan olmuştu. Capital Economics gümüşün altına karşı daha fazla olan değer kaybının süreceğini tahmin etti.

Raporda, yılsonu ons beklentisi altın için 1600 dolar, gümüş için 20 dolar oldu. Hâlihazırda altın 1727 dolar, gümüş 24,87 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Kuruluş, paladyumda ise görünümün platin daha parlak olduğu yorumu yaptı. Yılsonu ons tahmini paladyum için 2700 dolara, platin için 900 dolara revize edildi.

Güncel fiyatlar

Gram altın: 450 TL
Çeyrek altın: 739 TL
Altın Ons: 1724
Cumhuriyet altını: 2,942 TL
22 ayar altın: 434 TL

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