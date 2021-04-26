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Ekonomi Yatırımcılar dikkat! Altın haftaya yükselişle başladı... İşte son rakamlar
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altın haftaya yükselişle başladı... İşte son rakamlar

Altın fiyatlarında son günlerde yaşadığı hareketlilik ile dikkat çekiyor. Yatırımcıların büyük ilgiyle takip ettiği altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İşte son rakamlar...

Yeniakit Publisher
2021-04-26 08:16:00 -
Yatırımcılar dikkat! Altın haftaya yükselişle başladı... İşte son rakamlar

Yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan sarı metal, haftaya yükselişle başladı. Dolar piyasasından oldukça etkilenen altın fiyatları, hareketliliğine devam ediyor. Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatlarında son durum ne?

Gram altın fiyatı

ALIŞ: 481,97 TL // SATIŞ: 482,07 TL

Çeyrek altın fiyatı

ALIŞ: 773 TL // SATIŞ: 798 TL

Yarım altın fiyat

ALIŞ: 1.535 TL // SATIŞ: 1.596 TL

Tam altın fiyatı

ALIŞ: 3.028 TL // SATIŞ: 3.089 TL

Ziynet altın fiyatı

ALIŞ: 3.089 TL // SATIŞ: 3.028 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ: 3.070 TL // SATIŞ: 3.179 TL

Ata altını fiyatı

ALIŞ: 3.137 TL // SATIŞ: 3.240 TL

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