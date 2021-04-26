Yatırımcılar dikkat! Altın haftaya yükselişle başladı... İşte son rakamlar
Altın fiyatlarında son günlerde yaşadığı hareketlilik ile dikkat çekiyor. Yatırımcıların büyük ilgiyle takip ettiği altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. İşte son rakamlar...
Yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan sarı metal, haftaya yükselişle başladı. Dolar piyasasından oldukça etkilenen altın fiyatları, hareketliliğine devam ediyor. Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatlarında son durum ne?
Gram altın fiyatı
ALIŞ: 481,97 TL // SATIŞ: 482,07 TL
Çeyrek altın fiyatı
ALIŞ: 773 TL // SATIŞ: 798 TL
Yarım altın fiyat
ALIŞ: 1.535 TL // SATIŞ: 1.596 TL
Tam altın fiyatı
ALIŞ: 3.028 TL // SATIŞ: 3.089 TL
Ziynet altın fiyatı
ALIŞ: 3.089 TL // SATIŞ: 3.028 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
ALIŞ: 3.070 TL // SATIŞ: 3.179 TL
Ata altını fiyatı
ALIŞ: 3.137 TL // SATIŞ: 3.240 TL