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Yatırımcı rehberi (8)

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,561,30-20,00
ABD Dolar BYF562,001,669,68
Acıpayam Selüloz4,216,5831,78
Adana Çimento (A)5,310,3811,64
Adana Çimento (B)3,984,1923,39
Adana Çimento (C)1,113,74-9,84
Adel Kalemcilik11,724,096,55
Adese Alışveriş Ticaret1,4750,00-37,18
Afyon Çimento4,131,98-10,02
Ak Enerji0,490,00-22,22
Akbank6,94-0,1417,93
Akçansa5,665,99-13,48
Akdenız Güvenlık Hız.1,635,16-18,91
Akfen GMYO2,406,6745,45
Akın Tekstil8,732,11-3,70
Akiş GMYO2,416,175,75
Akmerkez GMYO19,98-0,0529,50
Aksa8,620,9429,93
Aksa Enerji2,633,95-1,87
Aksigorta5,089,0161,81
Aksu Enerji8,222,756,48
Alarko Carrıer35,568,41-9,65
Alarko GMYO43,303,102,55
Alarko Holding4,187,18114,33
Albaraka PY Batışehir GMYF1.204,500,103,33
Albaraka PY Dükkan GMYF1.139,200,113,52
Albaraka PY One Tower GMYF1.153,600,103,47
Albaraka Türk1,15-0,86-5,74
Alcatel Lucent Teletaş6,180,987,29
Alkim Kağıt3,732,193,78
Alkim Kimya26,10-4,6721,17
Altınyağ0,40-4,76-9,09
Altınyunus Çeşme2,87-0,69-7,46
Anadolu Cam2,664,313,71
Anadolu Efes25,584,0727,43
Anadolu Grubu Holding12,801,1126,30
Anadolu Hayat Emek.4,92-1,01-13,60
Anadolu Isuzu8,140,8731,72
Anadolu Sigorta3,93-0,760,11
Anel Elektrik1,762,928,64
Arçelik17,09-0,068,23
Arena Bilgisayar3,684,84-16,55
Armada Bilgisayar9,861,866,14
Arsan Tekstil2,366,7945,68
Artı Yatırım Holding0,790,00-9,20
Aselsan18,243,28-24,04
Aslan Çimento29,767,755,68
Ata GMYO3,970,00-1,00
Atakule GMYO1,245,08-5,76
Atlantis Yatırım Holding0,40122,22
Atlas Yat. Ort.0,843,70-2,33
AvivaSA Emeklilik Hayat8,932,7620,69
Avrasya GMYO1,344,6952,27
Avrasya Petrol ve Tur.1,200,0011,11
Avrasya Stratejik GMYF1.274,500,032,26
Avrupa Yatırım Holding1,800,00-25,93
Ayen Enerji2,047,9413,29
Ayes Çelik Hasır Ve Çit1,703,0323,61
Aygaz9,840,51-1,05
Bagfaş9,8711,78104,77
Bak Ambalaj5,353,0813,63
Balatacılar Balatacılık0,290,00-12,12
Bantaş Ambalaj1,532,6821,91
Banvit15,810,1346,52
Baştaş Başkent Çimento1,70-1,16-15,84
Batı Çimento2,621,558,71
Batısöke Çimento0,96-2,04-11,93
Bera Holding1,842,79-10,68
Berkosan Yalıtım1,751,16-3,31
Beşiktaş Futbol Yat.1,577,53-3,09
Beyaz Filo2,86-0,694,76
Beymen Perakende Yat.8,291,72110,41
Bilici Yatırım2,427,0891,37
Bim Mağazalar47,02-5,059,77
Birko Mensucat0,280,00-6,67
Birlik Mensucat0,805,26-31,62
Bizim Mağazaları8,00-6,9817,65
Bizim Portföy Altın BYF262,204,4631,79
Bolu Çimento2,234,69-27,78
Bomonti Elektrik1,443,60200,00
Borusan Mannesmann8,161,2416,42
Borusan Yat. Paz.32,941,60-9,08
Bosch Fren Sistemleri172,301,4712,78
Bossa3,931,29-6,52
Brisa5,361,90-15,32
Burçelik3,650,8313,71
Burçelik Vana3,6711,21147,97
Bursa Çimento4,082,00-7,27
Carrefoursa3,3013,01-5,17
Ceo Event Medya6,318,23
Coca Cola İçecek34,46-3,4716,55
Cosmos Yat. Holding1,04-0,957,22
Credıtwest Faktorıng1,47-3,9241,35
Çelebi94,504,0261,96
Çelik Halat3,932,34-27,26
Çemaş Döküm0,711,43-6,58
Çemtaş5,231,75-12,30
Çimbeton27,262,33-4,69
Çimentaş11,214,57-11,73
Çimsa6,395,62-15,36
Çuhadaroğlu Metal2,071,4716,29
Dagi Giyim1,470,0018,55
Dagi Yatırım Holding1,42-2,7440,59
Dardanel1,1911,218,18
Datagate Bilgisayar5,370,1925,47
Demısaş Döküm2,320,870,97
Denge Holding1,6517,8642,24
Deniz GMYO3,220,005,92
Denizbank19,05-0,78-0,26
Denizli Cam9,761,04-15,28
Derimod11,22-1,5829,41
Derlüks Deri1,91-3,54
Desa Deri2,292,6932,37
Despec Bilgisayar2,781,091,78
Deva Holding6,20-0,8088,45
Diriteks Diriliş Tekstil0,945,6220,51
Ditaş Doğan5,080,59-0,76
DJ İstanbul 20 HY BYF34,69-1,318,71
DO-CO556,505,0017,42
Doğan Burda3,04-7,601,00
Doğan Holding1,32-2,2241,74
Doğtaş Kelebek Mobilya0,972,11-20,49
Doğusan1,396,92-35,78
Doğuş GMYO2,476,9317,06
Doğuş Otomotiv5,243,5620,74
Döktaş Dökümcülük36,4839,45347,61
Duran Doğan Basım9,1213,8678,82
Dyo Boya3,325,0614,48
Eczacıbaşı İlaç2,616,107,60
Eczacıbaşı Yatırım6,474,191,06
Edip Gayrimenkul0,761,33-1,30
Ege Endüstri463,30-3,9848,90
Ege Gübre33,5413,0162,13
Ege Profil8,85-1,882,49
Ege Seramik2,881,77-2,74
Egeli & Co Tarım Girişim0,147,697,69
Egeli&Co Enerji Yatırım0,264,008,33
Egeli&Co Yatırım Holding0,1110,0010,00
Egeplast4,62-6,2920,31
Ekiz Kimya0,46-16,3639,39
Emek Elektrik1,0911,2211,22
Eminiş Ambalaj0,903,45-23,08
Emlak Konut GMYO1,180,85-18,99
Enerjisa Enerji5,89-0,8425,09
Enka İnşaat5,804,5030,51
Erbosan18,448,0321,28
Ereğli Demir Çelik6,410,315,05
Ersu Gıda1,224,2732,61
Escort Teknoloji0,670,00-11,84
Etiler Gıda3,945,0784,98
Euro Kapital Yat. Ort.1,17-1,6866,20
Euro Trend Yat. Ort.0,793,9524,42
Euro Yat. Ort.0,803,9027,67
Euro Yatırım Holding1,48-11,90169,09
Fenerbahçe Futbol9,2020,5832,95
Finans Portföy Altın BYF25,892,9831,62
Finans Portföy Gümüş BYF23,8012,8037,25
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,671,520,38
F-M İzmit Piston16,08-0,504,61
Fonet Bilgi Teknolojileri3,122,63102,73
Ford Otosan58,75-0,4223,66
Formet Çelik Kapı5,46-4,21329,92
Frigo Pak Gıda7,76-13,59356,47
Galatasaray Sportif1,540,6524,19
Garanti Bankası8,90-1,6611,81
Garanti Faktoring2,95-1,6748,99
Garanti Yat. Ort.0,7927,427,87
Gedik Y. Men. Değ.3,94-1,5029,04
Gedik Yatırım Holding3,633,1254,47
Gediz Ambalaj5,330,0031,79
Gentaş1,360,74-0,92
Gersan Elektrik2,161,89-11,49
Global Men. Değ.0,887,3287,23
Global Yat. Holding3,99-5,4533,44
Good-Year2,644,35-20,44
Göltaş Çimento10,525,94-14,09
Gözde Girişim2,8915,608,24
GSD Denizcilik1,49-0,6729,57
GSD Holding0,820,002,50
Gübre Fabrik.4,131,7239,53
Güler Yat. Holding1,330,0024,30
Güneş Sigorta1,398,59-0,87
Halk GMYO0,884,7636,79
Halk Sigorta0,96-1,038,78
Hatay Tekstil3,975,3115,13
Hedef Girişim1,573,9735,34
Hektaş15,233,3264,29
HUB Girişim2,660,3841,49
Hürriyet Gzt.0,721,41-22,58
ICBC Turkey Bank3,412,71-30,83
İdealist Danışmanlık7,091,14-34,35
İdealist GMYO2,71-7,1966,26
İhlas Ev Aletleri1,459,85343,93
İhlas Gayrimenkul0,842,44-10,60
İhlas Gazetecilik2,10-4,11244,26
İhlas Holding0,49-3,9253,13
İhlas Yayın Holding0,59-4,8478,79
İndeks Bilgisayar7,20-1,5029,30
Info Yatırım3,2618,98216,50
İntema6,710,7511,89
İpek Doğal Enerji6,094,2813,41
İskenderun Demir Çelik6,05-1,3129,04


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
  1. Yatırımcı rehberi (8)

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