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Yatırımcı rehberi (7)

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
Yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0479741,62
BNP Paribas Cardif Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0619581,61
BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF0,0665991,56
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0274051,52
Anadolu Hayat Em. Bir.K.D.B.A. EYF0,0832471,51
Emeklilik Fonları (BES) - FonSepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port.Fon Sepeti EYF0,0132380,62
Allianz Yaşam ve Em. 2035Hedef Fon Sepeti EYF0,0149090,07
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0546471,94
Anadolu Hayat Em. İş Bankasıİştirak Endeksi EYF0,0398311,06
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF0,0506850,92
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0282720,79
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0221700,69
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por.Değ. EYF0,0125022,10
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0206482,00
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF0,0157691,52
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0389671,32
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0190881,14
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0225782,44
Katılım Em. ve Hay. KatılımHis. Sen. EYF0,0158232,42
Katılım Em. ve Hay. Agr.Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0208441,69
Katılım Em. ve Hay. Den.Katılım Değ. EYF0,0177581,25
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port.Katılım Değ. EYF0,0127771,20
Emeklilik Fonları (BES) -Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0321894,19
Axa Hayat ve Em. Altın KatılımEYF0,0282404,11
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0331084,09
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0294964,01
Bereket Em. ve Hay. AltınKatılım EYF0,0309863,97
Emeklilik Fonları (BES) - ParaPiyasası
Halk Hayat ve Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0193860,34
Allianz Hayat Em. Emanet ParaPiyasası EYF0,0482360,34
Allianz Yaşam ve Em. EmanetPara Piyasası EYF0,0455980,34
Aegon Emeklilik ve Hay. ParaPiyasası EYF0,0563090,31
BNP Paribas Cardif Em. Bir.Para Piyasası EYF0,0613670,29
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) -Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,033306-0,75
BNP Paribas Cardif Em. B.A.EYF0,052994-0,35
Allianz Yaşam ve Em. Borç.Araç. EYF0,066463-0,34
Allianz Hayat Em. Borç. Araç.EYF0,065085-0,33
BNP Paribas Cardif Em. B.A.Gr. EYF0,028233-0,32
Emeklilik Fonları (BES) -Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koçİştirak Endeksi EYF0,027835-1,97
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF0,035553-1,20
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C.Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,030637-0,57
Allianz Yaşam ve Em. BISTTemettü Endeksi EYF0,020755-0,22
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir.His. Sen. EYF0,055497-0,15
Emeklilik Fonları (BES) -Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,015244-0,72
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,015283-0,70
NN Hay. Em. Katkı EYF0,016361-0,69
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,014889-0,62
Cigna Finans Em. ve Hay. KatkıEYF0,015584-0,60
Emeklilik Fonları (BES) -Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ.EYF0,018601-0,27
AvivaSA Em. ve Hay. KatılımStand. EYF0,013778-0,04


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)
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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:06
  1. Yatırımcı rehberi (7)

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