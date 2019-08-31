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Yatırımcı rehberi (6)

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu1,7828813,60
İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu0,0620832,07
Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon5,7752992,00
TEB Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu155,5187621,74
QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu0,0631271,69
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0271163,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0218951,96
Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu0,0145471,58
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,0571701,55
HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu0,0305281,42
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF)0,0209863,83
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,6136353,47
Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF)1,2706682,35
Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF)0,0546632,32
Strateji Portföy İki. His.Sen. Fonu (HSYF)0,1225312,18
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,3750427,20
İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon0,0729411,94
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0080231,87
Fiba Portföy Çoklu Varlıkİki. Değ. Fon0,0725311,36
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,8290961,31
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu0,0279744,02
Ziraat Portföy Altın KatılımFonu0,0392583,84
Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF)0,9318573,69
KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu1,2301633,39
Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu1,1661793,33
Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,4680438,45
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0413423,94
TEB Portföy Altın Fonu0,0698363,91
Garanti Portföy Altın Fonu0,0809623,89
ING Portföy Altın Fonu0,0317113,85
Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları
Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu8,5292710,38
Ata Portföy Para PiyasasıFonu0,5495430,35
Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu0,0204790,34
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6070850,34
Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu0,0565540,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,478056-0,86
Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,677481-0,68
Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu0,197797-0,48
Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu0,023224-0,45
QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu152,093797-0,23
Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022524-0,07
Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,891465-1,70
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,034293-1,35
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu67,964346-0,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu0,040313-0,29
Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF)0,997715-0,27
Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon0,974693-2,25
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,290120-0,30
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,456482-0,09
İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon0,024219-0,05
Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon1,6996810,00
Yatırım Fonları - KatılımFonları
Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF)17,735449-0,83
Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu0,013057-0,09
Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu0,015440-0,09


Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:05
  1. Yatırımcı rehberi (6)

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