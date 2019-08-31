Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek.Borç. Araç. Fonu 1,782881 3,60 İş Portföy Yab. Borç. Araç.Fonu 0,062083 2,07 Fiba Portföy Euro. Borç.Araç. (Döviz) Fon 5,775299 2,00 TEB Portföy Özel Sek. Borç.Araç. Fonu 155,518762 1,74 QNB Finans Portföy Euro.Borç. Araç. Fonu 0,063127 1,69 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,027116 3,68 İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,021895 1,96 Ak Portföy Petrol Yab. BYFFon Sepeti Fonu 0,014547 1,58 Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu 0,057170 1,55 HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu 0,030528 1,42 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,020986 3,83 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,613635 3,47 Fiba Portföy His. Sen.Fonu(HSYF) 1,270668 2,35 Qinvest Portföy His. SenediFonu (HSYF) 0,054663 2,32 Strateji Portföy İki. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,122531 2,18 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,375042 7,20 İş Portföy BayraktarlarHolding Değ. Özel Fon 0,072941 1,94 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,008023 1,87 Fiba Portföy Çoklu Varlıkİki. Değ. Fon 0,072531 1,36 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,829096 1,31 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Ener. Sek.Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 4,02 Ziraat Portföy Altın KatılımFonu 0,039258 3,84 Mükafat Portföy Katılım His.Sen. Fonu (HSYF) 0,931857 3,69 KT Portföy Kızılay'a DestekAltın Katılım Fonu 1,230163 3,39 Albaraka Portföy AltınKatılım Fonu 1,166179 3,33 Yatırım Fonları - KıymetliMadenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,468043 8,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041342 3,94 TEB Portföy Altın Fonu 0,069836 3,91 Garanti Portföy Altın Fonu 0,080962 3,89 ING Portföy Altın Fonu 0,031711 3,85 Yatırım Fonları - ParaPiyasası Fonları Global Md Portföy ParaPiyasası Fonu 8,529271 0,38 Ata Portföy Para PiyasasıFonu 0,549543 0,35 Ziraat Portföy Para PiyasasıFonu 0,020479 0,34 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,607085 0,34 Ziraat Port. Halkbank ParaPiyasası Fonu 0,056554 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren(İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - BorçlanmaAraçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,478056 -0,86 Deniz Port. Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,677481 -0,68 Ak Portföy Uzun Vad. Borç.Araç. Fonu 0,197797 -0,48 Deniz Port. Orta Vad. Borç.Araç. Fonu 0,023224 -0,45 QNB Finans Portföy Borç.Araç. Fonu 152,093797 -0,23 Yatırım Fonları - Fon SepetiFonları Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022524 -0,07 Yatırım Fonları - HisseSenedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol.İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,891465 -1,70 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu 0,034293 -1,35 Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu 67,964346 -0,47 İş Portföy BIST Tkn. Ağır.Sın. End. His. Sen. Fonu 0,040313 -0,29 Deniz Port. BIST Tem. 25 End.His. Sen. Fonu(HSYF) 0,997715 -0,27 Yatırım Fonları - Karma veDeğişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç.Karma Fon 0,974693 -2,25 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,290120 -0,30 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,456482 -0,09 İş Portföy Tema GönüllüleriDeğ. Özel Fon 0,024219 -0,05 Deniz Port. ÖBYM Değ. ÖzelFon 1,699681 0,00 Yatırım Fonları - KatılımFonları Bizim Portföy Katılım 30 End.His. Sen. Fonu (HSYF) 17,735449 -0,83 Bizim Portföy Bir. Kira Sert.Katılım Fonu 0,013057 -0,09 Bizim Portföy İki. Kira Sert.Katılım Fonu 0,015440 -0,09

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.



(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.