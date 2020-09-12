Yatırımcı rehberi (6)
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,669598
|0,92
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,056377
|0,90
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,083659
|0,88
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,501318
|0,85
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,043598
|0,84
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043248
|1,32
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,055533
|0,83
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,970658
|0,58
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,688971
|0,54
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,062685
|0,39
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042382
|5,68
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,809879
|4,02
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,123828
|3,89
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,148369
|3,81
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,171775
|3,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,033340
|5,24
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,428874
|3,25
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,099861
|2,81
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,737276
|2,16
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050663
|1,69
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,748191
|6,58
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,930004
|5,10
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,178474
|3,66
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,995686
|3,61
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,800295
|1,49
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056541
|1,48
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,129176
|1,47
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110347
|1,47
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065790
|1,46
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050789
|1,46
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,062774
|0,22
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,004471
|0,21
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,674340
|0,20
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,137830
|0,20
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022738
|0,19
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044198
|-0,51
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,069154
|-0,43
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,034339
|-0,19
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229428
|-0,07
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,574917
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008367
|-8,78
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032017
|-3,54
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,529440
|-1,65
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022658
|-1,64
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,425202
|-0,58
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|115,468472
|-4,14
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,071731
|-3,23
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,106111
|-2,97
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,091279
|-2,68
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,046484
|-1,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,747653
|-1,73
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,315697
|-0,06
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,584356
|-2,10
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020061
|-1,54
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,038012
|-1,33
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018897
|-0,96
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,746833
|-0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)