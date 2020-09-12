  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (6)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (6)

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:28:41 -
Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,669598 0,92
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056377 0,90
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,083659 0,88
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,501318 0,85
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,043598 0,84
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043248 1,32
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,055533 0,83
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,970658 0,58
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,688971 0,54
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,062685 0,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042382 5,68
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,809879 4,02
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,123828 3,89
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,148369 3,81
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,171775 3,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033340 5,24
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,428874 3,25
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,099861 2,81
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,737276 2,16
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050663 1,69
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,748191 6,58
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,930004 5,10
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,178474 3,66
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,995686 3,61
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,800295 1,49
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu 0,056541 1,48
Garanti Portföy Altın Fonu 0,129176 1,47
TEB Portföy Altın Fonu 0,110347 1,47
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065790 1,46
İş Portföy Altın Fonu 0,050789 1,46
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062774 0,22
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,004471 0,21
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,674340 0,20
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,137830 0,20
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022738 0,19
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044198 -0,51
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,069154 -0,43
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,034339 -0,19
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,229428 -0,07
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,574917 -0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008367 -8,78
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032017 -3,54
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,529440 -1,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022658 -1,64
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,425202 -0,58
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,468472 -4,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,071731 -3,23
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106111 -2,97
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091279 -2,68
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,046484 -1,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,747653 -1,73
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,315697 -0,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,584356 -2,10
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020061 -1,54
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038012 -1,33
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018897 -0,96
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,746833 -0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakan Kürşat Tüzmen’in yeni mesleği ortaya çıktı
Gündem

Eski bakan Kürşat Tüzmen’in yeni mesleği ortaya çıktı

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı hazırlayacak. Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye’yi gezecek...
Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti
Dünya

Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Batı Kuklası Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesi kararını yorumlayan Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'n..
Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız
Gündem

Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda ekonomiyi nasıl mahvedeceklerinin detaylarını tek tek anlattı. CHP'nin ik..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı