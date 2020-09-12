  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (5)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (5)

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:28:41 -
Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

"Allianz Hayat Em. Karma EYF" ise yüzde 1,57'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.



Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008367 -8,78
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,468472 -4,14
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032017 -3,54
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,071731 -3,23
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106111 -2,97
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091279 -2,68
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,584356 -2,10
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,747653 -1,73
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,529440 -1,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022658 -1,64
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090455 -1,57
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113835 -1,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162706 -1,54
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028720 -1,50
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031013 -1,26
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012979 -0,99
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,021933 -0,96
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024190 -0,85
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025888 -0,82
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023133 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakan Kürşat Tüzmen’in yeni mesleği ortaya çıktı
Gündem

Eski bakan Kürşat Tüzmen’in yeni mesleği ortaya çıktı

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı hazırlayacak. Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye’yi gezecek...
Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti
Dünya

Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Batı Kuklası Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesi kararını yorumlayan Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'n..
Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız
Gündem

Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda ekonomiyi nasıl mahvedeceklerinin detaylarını tek tek anlattı. CHP'nin ik..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı