Yatırımcı rehberi (5)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 8,78 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

"Allianz Hayat Em. Karma EYF" ise yüzde 1,57'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.





Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008367 -8,78 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 115,468472 -4,14 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032017 -3,54 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,071731 -3,23 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,106111 -2,97 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,091279 -2,68 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,584356 -2,10 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,747653 -1,73 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,529440 -1,65 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022658 -1,64 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,090455 -1,57 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,113835 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,162706 -1,54 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028720 -1,50 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031013 -1,26 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012979 -0,99 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,021933 -0,96 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,024190 -0,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,025888 -0,82 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,023133 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)



