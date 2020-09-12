  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (4)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (4)

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:27:50 -
Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,58 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

"Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ise yüzde 5,21'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,748191 6,58
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042382 5,68
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033340 5,24
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,930004 5,10
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,809879 4,02
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,123828 3,89
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,148369 3,81
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,171775 3,80
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021229 3,71
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,178474 3,66
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045544 5,21
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032000 5,17
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036204 4,21
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028827 3,21
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020015 3,19
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089554 3,18
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037258 2,87
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021759 2,37
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056698 2,18
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024155 1,96


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakan Kürşat Tüzmen’in yeni mesleği ortaya çıktı
Gündem

Eski bakan Kürşat Tüzmen’in yeni mesleği ortaya çıktı

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı hazırlayacak. Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye’yi gezecek...
Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti
Dünya

Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Batı Kuklası Arap Birliği'nin İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesi kararını yorumlayan Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'n..
Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız
Gündem

Alın size diktatörlük! KK'nın yardımcısı Selin Sayek Böke zihniyetini ortaya koydu: Müzakere bile etmeden el koyacağız

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda ekonomiyi nasıl mahvedeceklerinin detaylarını tek tek anlattı. CHP'nin ik..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı