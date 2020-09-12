Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,58 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

"Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ise yüzde 5,21'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,748191 6,58 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042382 5,68 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,033340 5,24 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,930004 5,10 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,809879 4,02 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,123828 3,89 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,148369 3,81 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,171775 3,80 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021229 3,71 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,178474 3,66 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,045544 5,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032000 5,17 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036204 4,21 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028827 3,21 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020015 3,19 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,089554 3,18 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037258 2,87 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021759 2,37 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056698 2,18 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024155 1,96





(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)









