  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yatırımcı rehberi (3)
Ekonomi

Yatırımcı rehberi (3)

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:27:50 -
Yatırımcı rehberi (3)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,30, BES fonları yüzde 0,61 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,38 ile kıymetli madenler fonları iken, tek gerileyen ise yüzde 0,38 ile fon sepeti fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,58 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 0,30 294 264 30
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,25 72 66 6
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,38 17 9 8
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,13 65 58 7
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,45 68 66 2
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,46 34 27 7
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,38 13 13 0
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,18 25 25 0
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları (BES) 0,61 262 225 37
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,41 55 50 5
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 1,12 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,58 29 27 2
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,18 116 93 23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,41 28 21 7
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,48 16 16 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,19 16 16 0

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Virüsü ilk o incelemişti... ABD'ye kaçan Çinli virologdan dünyayı sarsan korona itirafı
Korona Virüs

Virüsü ilk o incelemişti... ABD'ye kaçan Çinli virologdan dünyayı sarsan korona itirafı

Yeni tip koronavirüsü ilk inceleyen bilim insanlarından biri olan ve salgını duyurmak için ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, hasta..
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar
Gündem

Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar

CHP yandaşlarının hakimiyetindeki Türkiye Gazeteciler Cemiyetii tarafından ihraç edilen gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’i..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı