Yatırımcı rehberi (10)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,24
|2,01
|11,44
|Şekerbank
|1,49
|1,35
|10,37
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|7,90
|10,25
|Türk Traktör
|100,70
|91,95
|9,52
|Kartonsan
|650,30
|594,00
|9,48
|Alkim Kimya
|13,65
|12,57
|8,59
|Petkim
|4,25
|3,92
|8,42
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|6,70
|8,21
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|6,14
|7,82
|Pegasus
|48,38
|45,00
|7,51
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|28,00
|29,82
|-6,10
|GSD Holding
|2,11
|2,24
|-5,80
|Vestel
|17,50
|18,30
|-4,37
|Türkiye Sigorta
|5,74
|5,95
|-3,53
|Turkcell
|14,32
|14,80
|-3,24
|Aselsan
|16,63
|16,88
|-1,48
|Migros Ticaret
|37,76
|38,30
|-1,41
|Bizim Mağazaları
|15,64
|15,75
|-0,70
|Şişe Cam
|6,23
|6,26
|-0,48
|Global Yat. Holding
|4,36
|4,37
|-0,23
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Petkim
|9.025.241.021
|Tüpraş
|3.818.753.551
|Garanti Bankası
|3.713.631.824
|Türk Hava Yolları
|3.426.994.743
|Şişe Cam
|2.947.215.965
|Zorlu Enerji
|2.837.341.557
|Emlak Konut GMYO
|2.481.303.410
|Kardemir (D)
|2.246.148.615
|Odaş Elektrik
|1.955.069.759
|Aselsan
|1.943.473.859
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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