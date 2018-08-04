YAŞ’ta terfi edilen ve emekli olanlar - tam liste

ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. YAŞ toplantısında önemli atama ve terfiler yapıldı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Yeni ve Sinan Yayla korgeneralliğe, Tuğgeneral Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ahmet Ercan Çorbacı tümgeneralliğe terfi ederken, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal ile 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın 30 Ağustos itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edildi.

YAŞ kararlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2 general/amiralin kadrosuzluktan emekliye sevk edildiğini belirterek, 215 olan general/amiral sayısının da 244 olacağını söyledi. “30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general ve amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general-amiralliğe yükseltilmiştir. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 12 general-amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. Halen 215 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2018 tarihi itibariyle 244 olacaktır. 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Yeni ve Sinan Yayla korgeneralliğe, Tuğgeneral Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ahmet Ercan Çorbacı tümgeneralliğe, İbrahim Özlem Koçer tümamiralliğe, Rafet Dalkıran tümgeneralliğe terfi ettirilmiştir.”

2018 YAŞ KARARLARIYLA TERFİ LİSTESİ

YAŞ KARARLARIYLA EMEKLİ EDİLENLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal ile 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın 30 Ağustos itibarıyla kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Mehmet Göktan, 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu emekliye sevk edilen diğer isimler oldu. Tuğgeneraller Mustafa Gönel, Kazım Dalkıran ve İbrahim Özbudun ise Kara Kuvvetleri Komutanlığında 30 Ağustos itibarıyla emekli edilecek generaller arasında yer aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Deniz Teknik Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ile Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül emekli edilirken, Hava Kuvvetleri Komutanlığında kadrosuzluktan emekliye sevk edilen tek isim Tuğgeneral Ergün Kahraman oldu.