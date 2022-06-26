Yaşlılık lekelerini soğan kürüyle 3 günde geçirin

Bu lekeler zararsız olsa da pek çok kadın için estetiği bozan bir görüntü oluşturur. Neyse ki bu lekeleri gidermek için başvurabileceğiniz doğal yollar da var.

Doğal kür tarifi; Ellerin yaşlanmadan kaynaklı lekelenmesini önlemek için her gün güneş koruyucu krem kullanmak önemlidir. Halihazırda oluşan kahverengi lekeler için ise doğal kürler uygulayarak bu lekelerin azaltmasını ve hatta yok olmasını da sağlayabilirsiniz.

Soğan Sirke Kürü Ve Malzemeler:

3 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 adet kırmızı soğan.

Hazırlanışı ve Uygulanışı: Öncelikle soğanı rendeleyerek suyunu sıkın ve bu su ile elma sirkesini karıştırın. Hazırladığınız sıvı karışımı pamuk yardımıyla cilt lekelerine uygulayın. Bu kürü haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Yoğurt limon kürü

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı limon suyu

Hazırlanışı ve Uygulanışı: Limon suyu ve yoğurdu iyice karıştırın. Elde ettiğiniz sıvı kremsi karışımı ciltteki lekelere uygulayın ve kurumasını bekleyin. Tamamen kuruduğunda da ılık suyla durulayın. Karışımı ellerinize sürdükten sonra kurumasını bekleyip öyle yıkayın. Bu kürü haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.

Yaşlılık lekelerinin tedavisinde kullanılan yöntemleri sıralayacak olursak;

Beyazlatıcı Medikal Krem Tedavisi. Beyazlatıcı medikal kremler ciltte yer alan lekelerin tonunu açar. ...

Kimyasal Peeling Tedavisi. Kimyasal peeling leke tedavisinde sıkça kullanılan yöntemlerden biridir. ...

Dondurma (Kriyoterapi) Tedavisi.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürü tarifi

Soğan kürü, miyom, polikistik over, iyi huylu prostat büyümesi, kıl dönmesi, hamile kalma, menopoz gibi rahatsızlıklarda tedavi amacıyla kullanılan bitkisel bir kürdür. Soğan evlerimizde yemeklerimizde kullandığımız sebze olmanın dışında, içeriğinde bulunan B, A ve C vitamini, iyot, silis, fosfor, kükürt gibi maddeler, antibiyotik görevi yapan içerikler ve hazmı kolaylaştıran fermentlere sahip olan şifalı bir sebzedir. Soğan tüketiminin fazla olduğu ülkelerde, kanser hastalığının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Evlerinizde taze olarak hazırlayabileceğiniz kür, 15 gün boyunca düzenli olarak kullanıldığında hastalığınıza çare olabilir.

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Kürümüzü hazırlamak için ihtiyacımız olan malzemeler bir adet açık kahverengi kabuklu kuru soğan ve iki bardak klorsuz sudur. Soğanı kabukları kırmızı, mor ya da beyaz kabuklu olandan seçmemelisiniz. Bunlar yapılacak kürde etkili olmamaktadır. Sizin kullanacağınız yemeklerde kullanılan kuru soğandır. Soğanı kök ve kabuğuyla birlikte kullanacağımızdan, yıkayıp sirkeli suyun içinde bir süre bekletmelisiniz. Bu şekilde dezenfekte olmasını sağlarsınız. Suyu bir tencerenin içine koyarak, ocağın üzerinde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kuru soğanı dört parçaya bölerek içine atın. Bu şekilde yaklaşık olarak beş dakika kadar kaynatmanız, kürü hazır hale getirecektir. Kullanıma hazır olması için biraz ılınmasını beklemelisiniz.

SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

•Kadınlarda meydana gelen çikolata kisti (endometriosis) ve miyom oluşumlarına karşı tedavi edicidir.

•Polikistik over sendromu tedavisinde faydalıdır.

•Kadınların yaşadığı adet düzensizliğini ortadan kaldırmaya oldukça etkilidir.

•Menopoz şikayetlerini azaltmak için içilmelidir.

•Vajinal akıntılarda kullanılmalıdır.

•Kıl dönmelerinde fayda sağlayacaktır.

•Hamile kalmak isteyenlerin, sorunlarına çare olacaktır.

•Ciltte çıkan iltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi edicidir.

•İçeriğindeki sulfosid nedeniyle antibiyotik özelliğine sahiptir.

•Dolaşım sistemini düzenler.

•Bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bulunmaktadır.

•Vücutta meydana gelen yağlanmayı azaltacağından, zayıflamaya yardımcı olur.

•Stres giderici ve balgam söktürücü etkileri vardır.

•Prostatta oluşan iltihapları azaltıcı etkileri nedeniyle, ağrıların azalmasına yardımcıdır.

•Çiğ soğan tüketimi, yemek sonrasında kandaki total gliserit oranını düşürür.

•Sinüzit rahatsızlığının ilerlemesini önler.

SOĞAN KÜRÜ NASIL UYGULANIR?

•Soğan suyu ile hazırlanmış olan kür, sağlık sorunlarına fayda sağlaması açısından en az altı ayda bir defa 15 gün süreyle uygulanmalıdır. Bu süreyi aşmamaya dikkat edilmelidir.

•Hazırlanmış olan kürü ılık olarak tüketmelisiniz.

•Öğle ve akşam yemeklerinden on dakika önce bir bardak içmelisiniz.

•Daima içeceğiniz kür taze olarak hazırlanmalıdır.

•Kürü hazırlamak için mutlaka açık kahverengi kabuklu beyaz soğan kullanılmalıdır.

•Kullanılacak soğanların dış kabuğu kuru ve taze olması gerekir. Çimlenmiş ve köklenmiş olanlar bayattır.