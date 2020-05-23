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Yaşlılarımız umutlu

Bayramların en hüzünlü geçtiği yerlerin başında gelen huzurevleri, koronavirüsten dolayı ziyaretçi kabul edemiyor. Her bayram sabahı kapıya bakıp ellerinde çiçeklerle ziyaretlerine gelecek evlat ve torunlarını karşılayan sevimli ihtiyarlar, bu bayram virüs salgını nedeniyle ancak telefonla irtibat kurabilecekler.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:22:00 -
Yaşlılarımız umutlu

Sevdiklerinden ve yakınlarından kargo yoluyla çiçek, kıyafet ve benzeri hediyeler alarak bir nebze de olsa mutlu olmayı bekleyen büyüklerimiz salgının bir an önce son bularak bir sonraki bayramda sevdiklerine doya doya sarılmanın hayallerini kuruyorlar.

Huzurevleri dikkatli

Keçiören Huzurevi İdari Sorumlusu Seçkin Karaçocuk, ziyaretçi kabul etmediklerini belirterek şunları aktardı: “Huzurevimizde şu ana kadar koronavirüsten hiçbir vefat gerçekleşmedi. Yaşlılarımız bugünlerde sıkılmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ziyaretçi alımı yapmıyoruz. Kendi akrabalarını bile içeri almıyoruz. Bir eşyası geldiğinde de dezenfekte ederek alıyoruz. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çok olağan bir şekilde buraya önem veriyor. Devamlı halimizi soruyor.”

Keçiören Huzurevinde 9 yıldır kalan Kezban Kaygusuz da, şunları dile getirdi: “Kaldığım süre boyunca da zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bizlere çok iyi bakıyorlar, keyfimiz halimiz yerinde olduğundan zamanın nasıl geçtiğini bilemiyoruz. Allah cümlemizin keyfini artırsın.”

Bugünler elbet geçecek

Huzurevinde misafir olarak kalan  Sevim Alıcı da şunları söyledi: “Normalde yurtdışında kalıyorum. Bu konforla sanırsınız 5 yıldızlı otele geldim. Bu bayram ziyaretçi gelmeyecek ama olsun. Elbet bugünler geçince gelirler.”

Ankaralı Muzaffer Gültekin ise şunları ifade etti: “11 senedir burada kalıyorum. Ziyaretçilerimiz gelmeyeceği için hüzünlüyüz. Ama virüsten dolayı da buna katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Gençlerde evde sıkıldılar dışarı çıkmak istiyorlar. Ama gerekli tedbirlere lütfen uysunlar. Gelecek nesillerimiz kendilerine iyi baksınlar.”


Yeni Akit Gazetesi
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