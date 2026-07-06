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Gündem Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi
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Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi

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Yaşlı yobazın sözleri infiale yol açmıştı! Başörtüsü düşmanı kokona için tutuklama talebi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda oturan iki başörtülü kadına saldıran seküler bağnaz için tutuklama talep edildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde plajda oturan iki başörtülü kadın, yaşlı bir seküler kokonanın sözlü ve fiili saldırısına uğramış yaşlı yobazın, "Buralar bizim. Defolun gidin, yallah" diye bağırdığı ve plaj sandalyelerini yerlere fırlatması infiale yol açmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli İpek Akıncı'nın, Türk Ceza Kanunu’nun 122/1-b maddesinde düzenlenen “nefret ve ayrımcılık” suçu kapsamında tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiği öğrenildi.

 

Adli kaynaklardan yapılan açıklamada, "03/07/2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, İzmir ili Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi’nde bulunan bir plajda meydana gelen olayda; A.A. isimli şahıs, İ.A. isimli şahıs ile şezlong yeri nedeniyle yaşadığı tartışma sırasında hakarete maruz kaldığını beyan etmiştir. Söz konusu başvuru üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl adli soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 122’nci maddesinde düzenlenen “nefret ve ayrımcılık” suçu yönünden işlem yapılmış; şüpheli gözaltına alınmıştır. Gelinen aşamada şüpheli İpek Akıncı, tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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