Yaşlı adamın kafasındaki sarığı düşüren hadsiz gence tepki yağdı!
İran'da hadsiz bir gencin sarıklı adamın kafasından sarığını düşürdüğü anlar sosyal medyada gündem oldu.
İran'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.
Görüntülerde, kafasındaki sarığı ile yolda yürüyen yaşlı adamın yanından İranlı bir gencin geçtiği anlar yer aldı.
Sarığını eli ile vurarak yere düşürdü!
Gencin, yanından geçen yaşlı adamın kafasındaki sarığı yere düşürdüğü gözlendi.
Görüntüler sosyal medyada tepkileri de beraberinde getirdi.