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Gündem Yaşlı adamı dövüp hapse girmişti... Halil Sezai: İyi geldi!
Gündem

Yaşlı adamı dövüp hapse girmişti... Halil Sezai: İyi geldi!

"Ezan mı okuyorsun?" diyerek babası yaşındaki adamı döven ve ardından hapis yatan çakma sanatçı Halil Sezai, cezaevine girmenin iyi geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 13:10:00 -

Şarkıcı bozuntusu Halil Sezai Paracıkoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programında bilinmeyenlerini anlattı.

Dışarıdan göründüğü gibi biri olmadığını belirten şarkıcı, yaptığı işlerden dolayı insanların kendisini farklı tanıdığını söyledi. Pesimist bir insan olduğunu söyleyen Sezai, yaşlı adamı dövdükten sonra geçtiğimiz yıl yaşadığı cezaevi süreci hakkında da konuştu.

Halil Sezai, "Uyumayı çok severim. Yaptığım işten dolayı gece çalışıyorum, gündüzleri uyuyorum. Kötü psikolojiyi atlatmak için uykuyu kullanıyorum. Pesimist bir insanım. Son dönemde keyfimi yerine getirmeye çalıştığım bir psikoloji içindeyim" dedi.

Komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde kalan şarkıcı, "Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum" açıklamasını yaptı.

Halil Sezai, "Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu. Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı" şeklinde konuştu.

"İyi geldi"

41 yaşındaki şarkıcı, "Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz" dedi.

İlginç bir itirafta bulunan Halil Sezai, "Yaşadıklarım bende sosyal fobi yaşatmadı. Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim. Ön yargımı da kırdılar. İnsanlara çok yardım ediyorlar. Yemekler çok güzel. Çıkarken 'Lütfen bu domatesi nereden aldığınızı söyleyin, biz de yiyelim' dedim" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Serhat

İyi geldiyse niye çıkmış
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osman

hala goy goy peşinde, boş tipler.
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