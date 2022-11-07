  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yaşlı adam evinde ölü bulundu! Acı detay
Yerel

Yaşlı adam evinde ölü bulundu! Acı detay

Zonguldak'ta tek başına yaşayan adam evinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın 1 hafta önce öldüğü tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 23:56:00 -
Yaşlı adam evinde ölü bulundu! Acı detay

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesi Köprübaşı Caddesi'nde ikamet eden Siyamı Gebedek'in (84) yurt dışında yaşayan yakınları, emniyeti arayarak yaşlı adamdan bir haftadır haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine irtibata geçilen jandarma ekipleri, belirtilen adrese gittiklerinde yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.

Bir hafta önce ölmüş!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Siyami Gebedek’in yaklaşık bir hafta evvel vefat ettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23