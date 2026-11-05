  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil! CHP’li Müslim Sarı gizlice yapılan teklifi açıkladı! Özgür’den TBB seçimlerinde ayak oyunları Bahçelievler'de temel kazısında feci göçük! İki kardeşten biri can verdi, diğeri mucizevi şekilde kurtarıldı! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hükümet turlarını başlattı! Yeni katliam çetesi için Herzog devrede Osmanlı mirasına Yunan gaspı: Tarihi camiyi kilise müzesi yapıyorlar Gençler ve kadınlar öncelikli! Besicilere 48 bin lira teminat ile 16 büyükbaş hayvan müjdesi Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde konuştu! Kurum’dan İstanbulluya dönüşüm ve konut müjdesi Selman Öğüt peş peşe sıraladı! Foncu Fatma Betül Sayan Kaya'ya sorular Topal ördeği tiye aldılar! Trump komedi malzemesi oldu Ne mola süresi var ne de yemek saati! Otomobil fabrikasında robotlu mesai dönemi
Ekonomi Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!
Ekonomi

Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü artırmak amacıyla yürütülen teknik çalışmanın bütçe görüşmelerinin hemen ardından, Aralık ayında Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Emekliye zam konusunda milyonlarca kişinin beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemeye ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hem çalışmanın kapsamına hem de tamamlanması beklenen tarihe açıklık getirdi. Bakan, fon krizinde merak edilen listeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

 

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemenin henüz son şeklini almadığını belirten Bakan Şimşek, çalışmanın bütün emeklileri kapsayacağını ifade etti. Bakan Şimşek, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum."

 

FON VURGUNUNDAKİ LİSTELER İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli düzenlemesinin yanı sıra kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizine ilişkin de konuştu. Fon vurgununa adı karışan kişilerin yer aldığı belirtilen listelerin açıklanıp açıklanmayacağına yönelik değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, listelerin kamuoyuna duyurulmasını tercih ettiğini ifade etti. Bakan Şimşek, konuyla ilgili şu sözleri kullandı: “Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim.”

"EMEKLİLERİMİZİN DURUMUNU BİRAZ DAHA İYİLEŞTİRECEK İMKANLARI OLUŞTURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için 2027 yılını işaret etmişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli ne kadar maaş olacak? Ocak 2027 zam hesabında ilk tablo ortaya çıktı
Memur ve emekli ne kadar maaş olacak? Ocak 2027 zam hesabında ilk tablo ortaya çıktı

Ekonomi

Memur ve emekli ne kadar maaş olacak? Ocak 2027 zam hesabında ilk tablo ortaya çıktı

Bakan Işıkhan’dan emeklilere müjde: Maaşlara yasal zammın dışında ilave iyileştirme geliyor
Bakan Işıkhan’dan emeklilere müjde: Maaşlara yasal zammın dışında ilave iyileştirme geliyor

Ekonomi

Bakan Işıkhan’dan emeklilere müjde: Maaşlara yasal zammın dışında ilave iyileştirme geliyor

Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!
Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!

Ekonomi

Emekliye tarihi müjde! Bakan duyurdu: Düzenleme tüm emeklileri kapsayacak!

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Pençe

İmanım korku korku duvarları sardı akepeyi ama çok çok geç kaldılar insanlar bezdi bıktı bunlardan halkı yok saymak neymiş ilk seçimde göreceksiniz TÜİK ile akepe iktidarı yıllardır yalan yanlış açıklanan enflasyon rakamları yüzünden bu durumdadır ve halk herşeyin farkındadır ve affı yoktur yaşattığınızı yaşayacaksınız nokta

Turan

Emeklinin yaşı maaşını nasıl etkiler! Pes! Hizmet yılı ve prim günü esas olan. Seyredin dağ fare doğuracak, kimse hoşnut olmayacak! Emeklilik nedir, sosyal yardım nedir ayirmaktan acizler!
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23